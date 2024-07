Oranje Leeuwinnen komen ontzettend goed weg: scheidsrechter mist overduidelijke handsbal Spitse

De Oranje Leeuwinnen zijn vrijdagavond in de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië niet verder gekomen dan een 0-0 einduitslag. Met een overwinning zou de ploeg van Andries Jonker zich rechtstreeks plaatsen voor het EK in 2025, maar na een moeizaam duel speelde Nederland doelpuntloos gelijk. In de 75e minuut kwam ongelofelijk goed weg.

De voetbalvrouwen hadden het in de eerste helft lastig met Italië, de nummer drie uit de poule. Oranje stond voorafgaand aan de speelronde bovenaan, maar daar was niet veel van te zien in de wedstrijd. Vivianne Miedema voorkwam met een kopbal vanaf de doellijn een achterstand vlak voor rust.

Ook in het tweede bedrijf liet de ploeg van Jonker weinig zien in Sittard. Na het uur kwamen de Oranje Leeuwinnen ietsjes beter in de wedstrijd, maar dat was het dan ook wel. Met nog een kwartier te spelen kroop de ploeg door het oog van de naald, toen een overduidelijke handsbal van Spitse in de zestien over het hoofd werd gezien door scheidsrechter Tess Olofsson.

Omdat er ook geen VAR aanwezig was bij de wedstrijd kwam Oranje dus ontzettend goed weg. Hoewel de Leeuwinnen in de slotfase op jacht gingen naar de winnende goal, werd er niet gescoord. Wél kreeg Italië nog een rode kaart, toen invaller Agnese Bonfantini haar tweede gele kaart pakte. Ook hierbij was het de vraag of Olofsson het goed gezien had.