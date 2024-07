Oranje stuit op problemen op weg naar Dortmund: persconferentie gaat niet door wegens opvallende reden

De persconferentie van het Nederlands elftal naar aanleiding van de halve finale tegen Engeland op het EK gaat vooralsnog niet door. Dat meldt Sjoerd Mossou althans. Ronald Koeman en zouden dinsdagavond aanschuiven om te vooruitblikken op de kraker van woensdagavond, maar Oranje is op weg naar Dortmund flink gehinderd. De trein tussen Wolfsburg en Dortmund is ‘gestremd en gestrand’: Koeman en zijn manschappen komen alsnog per vliegtuig.

Het Nederlands elftal speelt woensdagavond in Dortmund tegen Engeland om een plek in de EK-finale. Koeman en zijn selectie verblijven dit EK in Wolfsburg en reizen telkens één dag vóór de wedstrijd af naar de speelstad. Oranje stapte dinsdagmiddag in de trein richting Dortmund, maar die zal de halve finalist daar dus niet brengen. “Trein tussen Wolfsburg en Dortmund gestremd en gestand. Oranje komt alsnog per vliegtuig. Persconferentie Koeman gaat vooralsnog niet door”, zo schrijft Mossou op X. Volgens Simon Zwartkruis van Voetbal International komt het persmoment zelfs helemaal te vervallen. De KNVB kreeg vanuit de toernooiorganisatie van het EK te horen dat er een beest zou zijn aangereden op het spoortraject tussen Wolfsburg en Dortmund. Hierdoor zou het treinverkeer urenlang hebben stilgelegen.

Artikel gaat verder onder video

Doordat de treinrit van het Nederlands elftal van Wolfsburg naar Dortmund is komen te vervallen, arriveert de selectie pas dinsdagavond in Dortmund. “Daardoor praat Koeman niet in stadion volgens vast UEFA-protocol”, zo schrijft Maarten Wijffels. Volgens Mossou is dit ‘typerend’ voor de staat van de Duitse spoorwegen. “Die is echt dra-ma-tisch”, aldus de verslaggever en columnist. Mossou schreef onlangs al een column waarin hij de problemen met het openbaar vervoer in Duitsland besprak. “Personeelstekort, stakingen, defecte treinstellen. De langeafstandstreinen van Deutsche Bahn (DB) komen in 33 (!) procent van de gevallen dik te laat aan”, zo is te lezen.

De UEFA en Duitsland hoopten fans juist aan te sporen om tijdens het EK gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zo reizen mensen met een wedstrijdticket in bepaalde gebieden gratis. “Een groen EK wilde de UEFA, maar dan is het wel handig als de trein rijdt”, zo schrijft Wijffels dan ook.

Trein tussen Wolfsburg en Dortmund gestremd en gestrand. Oranje komt alsnog per vliegtuig.



Persconferentie Koeman gaat vooralsnog niet door. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) July 9, 2024 Problemen op Duitse spoor gooien schema Oranje overhoop: treinreis naar Dortmund is geannuleerd, nu gaan ze vanavond per vliegtuig naar de speelstad. Daardoor komt persconferentie van Koeman en Aké te vervallen #toestanden #Oranje #NEDENG — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) July 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.