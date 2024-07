Oranje-supporter wordt massaal uitgekotst na ontboezeming: ‘Schofterig, ga je schamen’

Een fan van het Nederlands elftal heeft zaterdag kort voor de EK-wedstrijd tegen Turkije (21.00 uur) de nodige tongen losgemaakt. De desbetreffende supporter is in het bezit van een kaartje voor het kwartfinaleduel, maar geeft voor de camera van ESPN eerlijk toe het toegangsbewijs voor veel geld te gaan verkopen.

Nederland staat zaterdagavond in Berlijn tegenover Turkije. De Turkse supporters zullen naar verwachting in groten getale aanwezig zijn in het Olympiastadion, waardoor iedere vorm van support welkom zal zijn voor Oranje. ESPN spreekt enkele uren voor de aftrap met een Oranje-fan die in het bezit is van een kaartje voor de wedstrijd, maar toch niet aanwezig zal zijn in het stadion.

“We hebben nog een kaartje over. We gaan hem verkopen. Ik geef er niet zoveel om om in het stadion te kijken. Ik heb liever fans om me heen die allemaal flink juichen”, zegt de desbetreffende supporter, die zijn wedstrijdkaartje naar eigen zeggen voor circa 500 euro zal verkopen. Dat is een veelvoud van de originele ticketprijs. Hij spreekt desalniettemin van een ‘schappelijke’ prijs. “Even flink cashen, even gratis heer heen. Een gratis weekend”, zegt hij.

De video van het gesprek wordt door ESPN gedeeld op X. Voetbalfans online reageren massaal afkeurend op de beelden.

