Oranje treft getergd Turkije: 'Oneerlijk, maar dit zal de Turkse trots niet breken'

Nederland krijgt zaterdag in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap te maken met een tot op het bot gemotiveerd Turkije. Een dag voor de wedstrijd in Berlijn spreekt bondscoach Vincenzo Montella zijn afkeuring uit over de beslissing van de UEFA om verdediger voor twee wedstrijden te schorsen.

Demiral loodste de Turken hoogstpersoonlijk naar de laatste acht, door in de achtste finale tegen Oostenrijk beide treffers voor zijn rekening te nemen. De veelbesproken 'wolvengroet' die hij na zijn tweede rake kopbal maakte komt de verdediger echter zeer zwaar te staan; de Europese voetbalbond besloot de speler voor twee wedstrijden uit te sluiten. De Turkse voetbalbond TFF overwoog de schorsing aan te vechten bij het CAS, maar omdat dat onmogelijk blijkt is Demiral er tegen Oranje definitief niet bij.

Artikel gaat verder onder video

Montella is het er helemaal niet mee eens: "Wij vinden de schorsing voor Demiral oneerlijk", wordt de Italiaan geciteerd door De Telegraaf. "Het was geen politiek gebaar. Het is alleen zo geïnterpreteerd. Het is verkeerd begrepen", bezweert de oud-spits van onder meer AS Roma. "Het zal de Turkse trots niet breken. We zullen met nog meer trots spelen en zeer gemotiveerd zijn. Dat geldt ook voor de fans", voorspelt Montella.

Ook voormalig N.E.C.'er Ferdi Kadioglu schuift vrijdag aan voor het perspraatje, en uit zich in vergelijkbare bewoordingen als zijn trainer. "k denk dat de goalviering niets te doen had met politiek. Hij wilde gewoon feest vieren met de fans. We vinden het compleet oneerlijk. Maar we hebben een sterke selectie en andere spelers zullen het goed invullen", aldus de linksback van Fenerbahçe.

