Gang naar CAS tevergeefs: Turkije definitief zonder Demiral tegen Oranje

Turkije kan zaterdag in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap in Duitsland definitief niet beschikken over verdediger . De UEFA legde de man die in de achtste finale tegen Oostenrijk met twee treffers uitgroeide tot de grote held van de avond een schorsing van twee wedstrijden op vanwege het brengen van de omstreden 'wolvengroet'. De Turkse voetbalbond wilde dat besluit aanvechten bij het CAS, maar blijkt daar helemaal niet terecht te kunnen.

"Artikel 63 van de statuten van de UEFA stelt namelijk dat het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) geen jurisdictie heeft over zaken waarin een speler voor maximaal twee wedstrijden of maximaal een maand is geschorst", schrijft het persbureau vrijdagmiddag.

Artikel gaat verder onder video

De berichtgeving wordt bevestigd door Mehmet Büyükeksi, de voorzitter van de Turkse voetbalbond TFF. "Aangezien het beroep en de aanvraagprocedure bij het CAS geblokkeerd zijn voor straffen van minder dan drie wedstrijden, ontnam de schorsing van twee wedstrijden ons ook het recht om in beroep te gaan", aldus de bondspreses.

Büyükeksi is het totaal niet eens met deze bepaling: "Deze bevooroordeelde en onrechtvaardige beslissing heeft onze hele natie diep teleurgesteld", klinkt het. Eerder op de vrijdag werd duidelijk dat de Turkse president Erdogan eveneens woest is door de ontwikkelingen rond Demiral en juist om die reden zaterdag plaats zal nemen op de tribunes van het Olympiastadion in Berlijn, waar Nederland en Turkije om 21.00 uur zullen aftrappen.

