Erdogan is boos en neemt opvallende beslissing voorafgaand aan Nederland – Turkije

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is zaterdag aanwezig in Berlijn voor de kwartfinale tussen Nederland en Turkije. Volgens Turkse media zou de rel rondom de wolvengroet die verdediger maakte na een treffer in de achtste finale tegen Oostenrijk hier de reden voor zijn.

Demiral kreeg naar aanleiding van het tonen van de wolvengroet, een gebaar geassocieerd met rechtsextremisme, in de wedstrijd tegen Oostenrijk een schorsing van twee duels opgelegd. Volgens Erdogan gaat dat helemaal nergens over en is het gebaar slechts een teken van enthousiasme. “Zegt iemand iets over het feit dat de Duitsers een adelaar op hun shirt hebben staan?”, geeft de Turkse president aan, geciteerd door NU.nl. “Of dat er een haan pronkt op het shirt van Frankrijk? Hopelijk is het hele gebeuren zaterdag voorbij als we als winnaars van het veld stappen en doorgaan naar de volgende ronde.”

Het feit dat Erdogan zich op deze manier uitlaat over het gebaar, is weinig verrassend te noemen. De Grijze Wolven, de beweging met wie het teken wordt geassocieerd, zijn namelijk een ultranationalistische groepering die de regering van Erdogan steunen. Buiten Turkije is het een heel omstreden beweging die in Duitsland onder toezicht staat.

Zoals het er nu voorstaat, moet Demiral de wedstrijd tegen Nederland laten schieten. De Turkse bond heeft wel beroep aangetekend bij het CAS tegen de beslissing van de UEFA. Het CAS heeft beloofd voor de wedstrijd begint uitspraak te doen. Ongeacht die uitspraak is Erdogan wel aanwezig in Berlijn bij de kwartfinale. Turkse media schrijven dat de situatie rondom Demiral hier de aanleiding voor is geweest.

