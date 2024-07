Kökçü: ‘Of Nederland bang moet zijn voor Turkije? Ik heb de Nederlandse media gevolgd…’

plaatste zich dinsdagavond met Turkije voor de kwartfinales van het EK. De Turken wonnen in Leipzig met 1-2 van Oostenrijk en staan zaterdag in Berlijn tegenover het Nederlands elftal. Kökçü baalt dat hij de wedstrijd tegen Oranje moet missen vanwege een schorsing, maar kijkt desalniettemin uit naar zaterdag.

“We zijn heel erg blij. Het is lang geleden dat we überhaupt de groepsfase zijn doorgekomen. Nu staan we in de kwartfinales”, reageert de middenvelder van Turkije na afloop voor de camera van NOS in gesprek met verslaggever Joep Schreuder. “Het geeft wel een dubbel gevoel dat we tegen Nederland spelen. En, geschorst, nog erger...”, lacht hij als een boer met kiespijn.

“Ik ben vooral blij dat we door zijn. Ik heb het volste vertrouwen dat mijn teamgenoten ook een mooie pot op de mat kunnen leggen tegen Nederland”, vervolgt Kökçu. “We hebben heel veel kwaliteit als spelers en als groep. Het was niet altijd even goed, daar zijn we ook eerlijk in. We hebben vaak problemen gehad. Nu hebben we eigenlijk een nieuwe bladzijde opengeslagen en geprobeerd om als team te spelen. Ik moet eerlijk zeggen: het komt er nog altijd niet even goed uit, er zijn nog altijd verbeterpunten. Maar de spirit die Turkije in het verleden had, is terug. Dat is ook waar ons volk het meest op wacht. Als we die spirit geven, is het volk al tevreden.”

Schreuder vraagt zich af of ‘wij Nederlanders bang moeten zijn voor Turkije’. “Ik heb de Nederlandse media een beetje gevolgd… Die zijn ook niet heel mild”, reageert Kökçü. “Je weet natuurlijk van Nederland dat het een fantastisch opleidingsland is. Het voetbal is fantastisch. Ik mis het nog steeds om op Nederlandse wijze te voetballen. We weten dat ze een hele sterke tegenstander zijn. We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden en dan gaan we zien wie doorkomt.”

