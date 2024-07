Bosz neemt streng besluit: PSV geeft drietal géén toestemming voor Olympische Spelen in Parijs

, en zijn vanaf later deze maand níet te bewonderen op de Olympische Spelen in Parijs. PSV-trainer Peter Bosz heeft dinsdagmiddag tijdens zijn eerste perspraatje van het nieuwe seizoen laten weten dat de club het drietal géén toestemming geeft om af te reizen naar de Franse hoofdstad.

En dat moet toch een kleine teleurstelling zijn voor Pepi en Tillman. Beiden waren de afgelopen twee weken met de Verenigde Staten actief op de Copa América, maar slaagden er niet in hun stempel te drukken en zijn door de nederlaag tegen Uruguay afgelopen nacht al uitgespeeld op dat toernooi. Pepi en Tillman hadden zich misschien wel met de Onder-23 van de Verenigde Staten in Parijs willen revancheren voor de teleurstellende prestaties op de Copa América in eigen land, maar die kans krijgen zij dus niet.

Bosz bevestigt dinsdagmiddag tegenover de media dat hij naast Pepi en Tillman ook Saibari geen toestemming heeft gegeven om deel te nemen aan de Olympische Spelen, die van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus worden gehouden in Parijs. Saibari speelde tot op heden elf interlands voor de Onder-23 van Marokko. De aanvallende middenvelder is inmiddels A-international. Hij debuteerde op 12 september vorig jaar en kwam tot dusver zes keer in actie voor de nationale ploeg. Saibari behoorde eerder dit jaar nog tot de selectie voor de Afrika Cup.

Bakayoko

Pepi, Tillman en Saibari zijn zodoende 'gewoon' van de partij tijdens het trainingskamp van PSV in Duitsland. Johan Bakayoko zal zich daar ook moeten melden. De vleugelspeler was in het afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij PSV, maar mocht tijdens het EK in Duitsland slechts twee keer invallen bij de Belgische nationale ploeg. Die werd maandagavond, zónder minuten voor Bakayoko, in de achtste finales uitgeschakeld door Frankrijk.

Of Bakayoko komend seizoen ook nog actief is in Eindhoven, zal overigens nog moeten blijken. De Belg speelde zich dankzij zijn sterke prestaties in het afgelopen seizoen in de kijker van de Europese top. De verwachting is dat hij deze zomer een nieuwe stap gaat zetten. Dat had Bakayoko vorig jaar ook al kunnen doen, maar hij verkoos een langer verblijf bij PSV boven een overgang naar Engeland. Zo hadden onder meer Brentford en Burnley interesse in de linkspoot.

