Pierre van Hooijdonk zou drie wijzigingen doorvoeren bij Oranje: 'Ik wil wel eens voor komen in plaats van achter'

Pierre van Hooijdonk zou enkele wijzigingen doorvoeren in het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Engeland. Zo krijgt de voorkeur boven bij de analist.

Tijdens Studio Fußball laat de analist zijn licht schijnen over de beste manier om de Engelse Bukayo Saka af te stoppen. "Ik ben ook wel fan van Aké, heb er even over nagedacht. Ik denk wel dat ik de wijziging zou doorvoeren. Dat heeft ook echt met zijn (Van de Ven, red.) duelkracht te maken. Je hebt er echt last van als je tegen hem speelt. Bovendien kun je met zijn snelheid heel veel corrigeren. Saka is voor mij de gevaarlijkste speler van Engeland. Hij is razendsnel, daar zet ik Van de Ven tegen."

Niet alleen Aké zou door Van Hooijdonk op de bank worden gezet, ook Xavi Simons en Steven Bergwijn staan bij hem niet in de basis tegen Engeland. Voor hen komen Donyell Malen en Jeremie Frimpong in de ploeg. "Kijk, een type als Weghorst, daar spelen ze in de Premier League elke week tegen. Dat is koren op de molen voor de Engelse verdedigers. Dan denk ik eerder aan een aanspeelpunt als Zirkzee of een kleine snelle behendige spits die achter die verdedigers kan komen, met Malen."

Volgens de analist komt Nederland te vaak op achterstand. "Koeman heeft het heel vaak over starters en finishers, maar uiteindelijk wil ik nu wel eens een keer voor komen in plaats van achter. We zijn vijf keer op achterstand gekomen met de starters. Misschien is het dan een keer tijd om met de finishers te starten." Daar hoort een speler als Xavi Simons niet bij. "Het elftal heeft iets meer behoefte aan diepgang. Als je met Memphis in de spits speelt, moet je daar een lopende tien bij hebben. Dat is Xavi niet. Hij gaat er niet vaak overheen. Ik denk dat we in aanvallend opzicht nog niet echt top zijn geweest dit toernooi."

Opstelling Van Hooijdonk:

Verbruggen;

Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven;

Schouten, Reijnders;

Frimpong, Depay, Gakpo;

Malen

