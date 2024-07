President Erdogan doet beklag over incident in minuut 93 van Nederland - Turkije

Turkije had in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Nederland een strafschop verdiend, vindt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In zijn ogen beging hands, maar de rechtsback van Oranje kreeg een vrije trap mee.

Dumfries blokkeerde in de 93ste minuut eerst een schot van Hakan Çalhanoglu, waarna de bal wegkaatste. Dumfries was eerder bij de bal dan Çalhanoglu. Na licht contact met de Turkse middenvelder ging Dumfries naar de grond. Daarbij raakte hij de bal ogenschijnlijk met zijn arm. Scheidsrechter Clément Turpin kende Nederland een vrije trap toe, tot woede van Çalhanoglu. Op de tribune verwachtte Erdogan een strafschop, zegt hij tegen Turkse media, nadat hij weer voet op Turkse bodem heeft gezet.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben geen scheidsrechter, maar we kregen geen strafschop toen de Nederlandse speler een handsbal beging, ondanks dat de scheidsrechter er dicht op stond en wij een penalty verwachtten", zegt Erdogan, die ook ingaat op de schorsing voor Merih Demiral vanwege het veelbesproken wolvengebaar. "De straf van Merih heeft niets te maken met Merih persoonlijk. Het is een straf voor de hele natie Turkije. De schorsing die de UEFA heeft toegekend werpt een schaduw over het hele toernooi. Het is onverklaarbaar, het is puur een politiek besluit."

"Godzijdank heeft het niets afgedaan aan de moraal en motivatie bij onze spelers. Ondanks al dit negativisme heeft onze ploeg een heel zware wedstrijd bezorgd aan Nederland, een land dat geldt als een echte voetbalschool. Het was een spannende wedstrijd waarin de ploegen elkaar weinig ontliepen. We scoorden vroeg en hielden lange tijd de controle over de wedstrijd. We hebben een paar kansen onbenut gelaten, zeker in de laatste tien minuten van de wedstrijd", zag de president.

"Ik kan alleen maar een felicitatie uitdelen aan ons team, dat tot de laatste seconde keihard heeft gewerkt en ons allemaal heel trots heeft gemaakt. Onze expats en burgers die deze wedstrijd hebben bezocht hebben hun hart en ziel erin gestoken.” Erdogan prijst behalve de Turkse supporters ook de Nederlandse. "Ik wil Nederland graag feliciteren met dit succes. De Nederlandse fans gedroegen zich hoffelijk, zowel voor als tijdens de wedstrijd."

This is a clear dive followed by handball in the box …

Penalty for Turkey..? 🧐🤔 pic.twitter.com/yZrcVej2fg — Right to the Vein (@righttothevein) July 6, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.