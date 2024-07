Van der Vaart ziet één groot voordeel voor Oranje-international: 'Het klinkt een beetje gek, maar...'

Rafael van der Vaart kan zich uitstekend vinden in de keuze van Ronald Koeman om met te beginnen aan de halve finale tegen Engeland. De rappe aanvaller van Borussia Dortmund was in de achtste finale tegen Roemenië nog goed voor twee doelpunten, maar kwam een paar dagen later tegen Turkije helemaal niet in actie. Van der Vaart ziet voor Malen een groot voordeel tegen de Engelsen.

Veel posities zijn een zekerheid in het Nederlands elftal, maar achter de rechtsbuitenpositie stond in de aanloop naar de ontmoeting met Engeland nog een vraagteken. Xavi Simons, Jeremie Frimpong, Steven Bergwijn en Malen hebben zich allemaal al op die positie laten zien. Bergwijn speelde een goede helft tegen Roemenië, maar kwam er tegen Turkije niet aan te pas. In de halve finale tegen Engeland kiest Koeman dus voor Malen. “Het verbaasde me al een beetje dat hij helemaal geen minuten maakte tegen Turkije”, zegt Van der Vaart voorafgaand aan Nederland - Engeland bij de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Malen had met twee doelpunten als invaller immers een behoorlijk aandeel in de 3-0 overwinning van het Nederlands elftal op Roemenië. In de kwartfinale tegen Turkije moest hij echter genoegen nemen met een reserverol. Van der Vaart ziet voor Malen een belangrijke rol weggelegd tegen de Engelsen. “Als je erin komt tegen Roemenië, je maakt er twee en bent gevaarlijk… Engeland gaat heel veel komen denk ik, dan is Malen de ideale speler voor de counter. Zéker in je eigen stadion”, aldus de voormalig Oranje-international. Malen kent het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund natuurlijk als geen andere speler van het Nederlands elftal.

Volgens Van der Vaart is dat een groot voordeel. “Het klinkt een beetje gek, maar het helpt toch altijd mee. Ja, dat vind ik wel. Ik vond het altijd wel lekker als ik in m’n eigen stadion moest spelen, want je kent alles. De kleedkamer ken je, het gras, alles. Ik verwacht er heel veel van”, zo klinkt het. Het is voor Malen zijn tweede basisplaats tijdens dit EK. Hij mocht van Koeman ook in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk starten. Malen kon echter niet ontsnappen aan de Nederlandse malaise. Integendeel zelfs: met een ongelukkig eigen doelpunt zorgde hij voor een vroege Oostenrijkse voorsprong. Oranje zou uiteindelijk met 2-3 verliezen.

Dat moment tegen Oostenrijk komt ook in de voorbeschouwing aan bod. “Het enige waarom Koeman denk ik problemen met hem heeft, is omdat hij niet eens denkt aan verdedigen, dat zie je hier. Dan komt hij terugrennen en is het alarmfase één. Als hij daar eerder heen zou gaan, is er niks aan de hand”, vertelt Van der Vaart. Met Malen heeft Oranje daarentegen een gevaarlijk wapen in de omschakeling. “Memphis komt altijd wel uit de spits. Malen heeft diepte en komt in de zestien. Dat zagen we bij zijn goal tegen Roemenië. Hij heeft gevoel waar een spits moet zijn. In de counter is hij op zijn allerbest. Deze man kan in zijn eentje een wedstrijd beslissen.”

