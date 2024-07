Roemenië - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender is de achtste finale van Oranje te zien?

Het Nederlands elftal speelt dinsdag 2 juli in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland tegen Roemenië. De wedstrijd, die wordt gespeeld in de Allianz Arena in München, wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Roemenië - Nederland op tv

De achtste finale tussen Roemenië en Nederland is te zien op NPO1. Wie liever met Belgisch commentaar kijkt, kan ook afstemmen op de VRT. Die zender is te vinden op kanaal 29 (KPN), kanaal 51 (Ziggo) of kanaal 21 (Odido).

Hoe laat begint Roemenië - Nederland?

De aftrap van de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland wordt verricht om 18.00 uur. De UEFA heeft de Duitser Felix Zwayer aangesteld als scheidsrechter bij het duel.

Wat is de opstelling van Nederland tegen Roemenië?

De basisopstelling van bondscoach Ronald Koeman zal zo rond 16.30 uur, zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd, bekend worden gemaakt. Naar verwachting zal Koeman twee wijzigingen in zijn elftal aanbrengen ten opzichte van het laatste pouleduel met Oostenrijk (2-3 verlies). Lutsharel Geertruida en Joey Veerman stonden toen aan de aftrap, maar lijken tegen de Roemenen hun plek kwijt te raken aan respectievelijk Denzel Dumfries en Xavi Simons.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo

