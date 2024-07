Ronald Koeman geeft gehoor aan nadrukkelijk verzoek van Valentijn Driessen

Valentijn Driessen en andere journalisten krijgen maandag aan het einde van de middag de mogelijkheid om in gesprek te gaan met bondscoach Ronald Koeman, zo heeft de journalist van De Telegraaf maandagochtend aangegeven in de podcast Kick Off van de ochtendkrant. Koeman willigt daarmee een verzoek van Driessen in.

Driessen ergerde zich onlangs aan het feit dat Koeman na de wanvertoning van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk zijn gezicht niet meer liet zien aan de Nederlandse pers. Dagelijks schoven er spelers aan op persconferenties, maar Koeman kwam pas één dag voor de wedstrijd tegen Roemenië langs op een zogenoemde UEFA-persconferentie. Bij deze persconferenties is het voor Nederlandse journalisten lastig om uitgebreid in gesprek te gaan met de bondscoach, aangezien de persvoorlichter van de UEFA het vaak bij één vraag per medium wil houden.

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Roemenië besloot Driessen zijn ergernis kenbaar te maken aan Koeman. De journalist van De Telegraaf stelde voor dat Koeman de pers in de toekomst uit zou nodigen voor een kop koffie, als er een week zonder regulier persmoment is: "Ik denk dat dat de relatie zeker ten goede kan komen", zei Driessen destijds.

De opmerking van Driessen is blijven hangen bij de bondscoach, want maandagmiddag zullen de Nederlandse verslaggevers een kop koffie gaan drinken met de bondscoach van het Nederlands elftal. Daarmee krijgen ze de mogelijkheid om de bondscoach uitgebreider te spreken, in plaats van alleen op dinsdagavond op een UEFA-persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Engeland.

