Koeman wordt live aangepakt op Belgische tv, na slecht moment van zijn favoriet bij Oranje

De Belgische commentator Filip Joos heeft zaterdagavond aan het begin van de tweede helft tussen Nederland en Turkije, een hard verwijt gemaakt aan Ronald Koeman. De verslaggever van Sporza noemde bondscoach Ronald Koeman van Oranje ‘koppig’.

Aanleiding was de mogelijkheid die Memphis Depay kort na rust om zeep hielp. De aanvalsleider van Oranje kwam een teenlengte tekort om te scoren, na goed voorbereidend werk van Wout Weghorst.

Hoewel een eventuele treffer van Depay sowieso niet had geteld omdat Weghorst buitenspel stond, spreekt Joos van ‘een teken aan de wand’. “Het lijkt inderdaad net buitenspel. Uitstekend voorgegeven door Weghorst. En oké, de vlag kwam nadien, maar als je écht scherp bent, dan gaat die bal erin. Het zoveelste teken aan de wand dat Memphis niet echt in de match in de zit, niet echt in het toernooi zit. Koeman is koppig”, zegt de commentator kritisch.