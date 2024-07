Ronald Koeman zorgt voor enorme verbazing in België: 'Dat is een motie van wantrouwen'

Of wel of niet moet beginnen bij het Nederlands elftal is ook in het buitenland voer voor discussie. Ronald Koeman sprak zowel in de aanloop naar als tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland zijn vertrouwen uit in Memphis, maar de voormalig aanvaller van onder meer PSV, Manchester United en Atlético Madrid heeft dat nog niet terug kunnen betalen met goede optredens. Ook de Belgische commentator Filip Joos plaatst zijn vraagtekens bij de basisplaats voor Memphis.

De aanvaller heeft weliswaar opnieuw een zeer moeizaam seizoen achter de rug, maar onder Koemans leiding is hij onomstreden in het Nederlands elftal. Dat is bij de buitenwacht echter niet het geval. Memphis kon in de groepsfase ondanks zijn treffer tegen Oostenrijk al niet imponeren en slaagde er ook in de knock-outfasewedstrijden tegen Roemenië en Turkije niet in zijn ploeg bij de hand te nemen, al verzorgde hij in de kwartfinale tegen de Turken wel de assist voor de gelijkmaker van Stefan de Vrij. “Ik blijf het evenwel raar vinden dat Koeman start met Memphis. Dat is een motie van wantrouwen ten opzichte van de andere spitsen”, zegt Joos in gesprek met zijn werkgever Sporza.

Artikel gaat verder onder video

Memphis verscheen in de kwartfinale tegen Turkije evenals in de voorgaande vier wedstrijden als centrumspits aan de aftrap, maar na een teleurstellende eerste helft besloot Koeman de boel voorin om te gooien. Hij haalde Steven Bergwijn naar de kant voor Wout Weghorst en daardoor zakte Memphis een linie terug. De oud-speler van PSV ging in de rug van Weghorst spelen en dat ging hem een stuk beter af. In Nederland wordt de roep om een basisplaats voor Weghorst dan ook luider en luider, maar Joos ziet de spits van Burnley niet snel starten. “Ik snap dat Koeman Weghorst als breekijzer op de bank houdt, dat is echt een fenomeen. Die komt als eerste het stadion in, laat zich vervolgens uitfluiten door 20.000 Turken en geniet daarvan.”

De commentator stelt daarentegen vast dat Koeman geen ‘vertrouwen’ heeft in Joshua Zirkzee en Brian Brobbey. Laatstgenoemde kwam dit EK helemaal nog niet in actie, waar Zirkzee afgelopen zaterdag tegen Turkije zijn eerste minuten maakte in het shirt van het Nederlands elftal. Joos snapt dat Koeman vooralsnog geen beroep doet op Brobbey. “Van Zirkzee niet. Die mocht nu wel debuteren, maar door de omstandigheden tegen Turkije telt dat eigenlijk nog niet. Zo wil je niet debuteren. Bij gebrek aan beter speelt dus Memphis, het is wel goed dat Koeman aan de verleiding weerstaat om Gakpo in het centrum te zitten. Bij Liverpool is hij nooit echt top daar, ik zou hem ook links houden”, aldus Joos.

Cody Gakpo is deze zomer de grote man bij het Nederlands elftal. Hij was in de groepswedstrijden tegen Polen en Oostenrijk al trefzeker en in de achtste finale tegen Roemenië goed voor een doelpunt én assist. Gakpo leek tegen de Turken opnieuw toe te slaan, maar de winnende treffer kwam uiteindelijk op naam van zijn tegenstander. Oranje won met 2-1 en verzekerde zich zodoende van een plek in de halve finale. Daarin wacht woensdagavond Engeland in Dortmund.

