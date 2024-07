Keane ziet weinig kansen voor Oranje: ‘Ik heb de wedstrijd van Nederland gezien…’

Roy Keane is weinig positief over de kansen van het Nederlands elftal tegen Engeland. De Manchester United-legende verwacht dat de ploeg van Gareth Southgate de finale wel gaat halen, zo stelt hij in de podcast The Overlap.

“Ik denk dat Engeland de halve finale wel wint”, geeft Keane aan. “Wij (Keane en Ian Wright, red.) hebben de wedstrijd tussen Nederland en Turkije gekeken. Ik denk dat Engeland Nederland wel kan verslaan.” Toch ziet de Ier het somber in voor een eventuele finale. “Met het niveau van de huidige prestaties is het tegen Spanje of Frankrijk waarschijnlijk niet genoeg. Maar dat zien we wel als het daarop aankomt.”

Volgens Keane is de sfeer bij de Engelsen goed na de zege na strafschoppen op Zwitserland. “Ze zijn emotioneel op een goede plek en de energie lijkt er weer te zijn. Dat is wat een overwinning met je doet.”

Nederland en Engeland staan woensdagavond om 21.00 uur in Dortmund tegenover elkaar in de halve finale van het Europees Kampioenschap. De winnaar van dat duel mag zich opmaken voor de eindstrijd in Berlijn tegen Spanje of Frankrijk.

