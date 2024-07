Gullit noemt zwakke schakel van Nederland - Engeland ‘de meest invloedrijke speler’

geeft zondagavond voorafgaand aan de EK-finale tussen Engeland en Spanje hoog op over . De Nederlandse analist en oud-voetballer noemt de 21-jarige middenvelder zelfs ‘de meest invloedrijke speler’ van de Engelsen (1-2).

Engeland plaatste zich woensdag ten koste van Oranje voor de finale van het EK. Doelpunten van Harry Kane (strafschop) en Ollie Watkins waren Nederland uiteindelijk te machtig. Bellingham speelde geen noemenswaardige rol bij de Engelse doelpunten en was amper betrokken in het aanvalsspel. Hij kreeg van The Guardian een 5 voor zijn spel. Toch wordt hij door Gullit ‘de meest invloedrijke speler’ van de Engelsen genoemd.

“Misschien heb ik andere wedstrijden gezien dan veel anderen, want Bellingham was de meest invloedrijke speler dit toernooi”, zegt Gullit bij beIN SPORTS. “Hij heeft Engeland naar de knock-outfase gebracht. Mensen vergeten snel. Bellingham was altijd basisspeler voor Borussia Dortmund. Daarna werd hij basisspeler voor Real Madrid. Daar was hij ook invloedrijk. Toen raakte hij geblesseerd.”

“Hij speelt zoveel wedstrijden. Dan is het lastig om altijd maar weer je gebruikelijke niveau te halen”, vervolgt Gullit. “Maar het belangrijkste is: hij is steeds nog steeds invloedrijk. Mensen willen dingen zien die niet de realiteit zijn. Als hij op het veld staat, voelen andere spelers ook veel vertrouwen. Dat is impact.”

