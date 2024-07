Slecht nieuws voor Feyenoord: Timber komt voorlopig niet in actie

Feyenoord-trainer Brian Priske kan voorlopig niet beschikken over , meldt Voetbal International. De middenvelder viel geblesseerd uit in de oefenwedstrijd tegen KRC Genk en lijkt een streep te moeten zetten door ‘een groot gedeelte van de voorbereiding’.

Volgend het weekblad zou de Feyenoord-middenvelder, die net terug was van een blessure, ‘er zomaar een paar weken uit kunnen liggen’. Al is het niet duidelijk hoe lang zijn herstel nog gaat duren. Wel lijkt het erop dat hij in ieder geval wat oefenduels aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Feyenoord oefent deze voorbereiding nog tegen Cercle Brugge, Benfica en AS Monaco. Waarna op 4 augustus het echte werk begint met de wedstrijd tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Timber startte afgelopen zaterdag in het duel met Genk in de basis en moest zich na iets meer dan dertig minuten al laten vervangen door Antoni Milambo. De in 2022 van FC Utrecht overgekomen controlerende middenvelder werd slachtoffer van een tackle van een Genk-speler. Hij probeerde in eerste instantie nog door te spelen, maar dat ging helaas niet.

Vanwege een knieblessure moest Timber, die afgelopen seizoen een stormachtige ontwikkeling kende, ook al afzeggen voor het Europees kampioenschap in Duitsland. De Feyenoord-middenvelder werd gezien als een van de opties voor het middenveld in het Nederlands elftal. Deze nieuwe blessure zal bij Timber ongetwijfeld een klap in het gezicht zijn voor de jongeling.

