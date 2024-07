Gedroomd afscheid Kroos blijft uit: Spanje kegelt Duitsland uit EK in eigen land

Spanje heeft zich ten koste van gastland Duitsland geplaatst voor de halve finales van het Europees Kampioenschap. brak zette de Spanjaarden kort na rust op een 1-0 voorsprong en leek daarmee lange tijd uit te groeien tot matchwinner, tot één minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd gelijkmaakte. Vlak voor het einde van de daardoor noodzakelijke verlenging kopte de beslissende 2-1 binnen. De droom van om zijn imposante loopbaan af te sluiten met een Europese titel in eigen land, blijft daardoor uit.

Het weekend begon met een mooi affiche op het EK. De eerste kwartfinale was meteen een kraker waar het publiek in de Stuttgart Arena en de miljoenen kijkers thuis of in cafés eens goed voor gingen zitten. Twee landen tegenover elkaar die tot dusver de beste indruk op dit toernooi gemaakt hadden. Beide ook drievoudig Europees Kampioen. Eén van de topfavorieten voor de eindzege zou naar huis gestuurd worden.

Duitsland wilde er een fysieke wedstrijd van maken en dat ondervond Pedri aan den lijve. Al naar acht minuten ging de middenvelder van Barcelona met een knieblessure naar de kant. Dani Olmo was zijn vervanger. Dat de eerste gele kaart voor een Duitser was, was dan ook niet verwonderlijk. Die twijfelacht beurt aan Antonio Rüdiger. Daarmee zou de halve finale sowieso aan de neus van de verdediger voorbij zijn gegaan. Iets wat Spanjaard Robin Le Normand ook overkwam. De Engelse arbiter Anthony Taylor had het lastig, maar liet zich ondanks de vele (kleine) overtredingen niet van de wijs brengen. Spanje had het iets betere van het spel, al had Duitsland het meest balbezit. Beide landen kregen wat kansjes, gescoord werd er niet in de eerste helft.

In de tweede helft meteen wat nieuwe namen. Nacho kwam Le Normand aflossen. Ook de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann bracht zijn aantal wissels op twee met het vervangen van Leroy Sané en Emre Can door Florian Wirtz en Robert Andrich. De in de eerste helft ingevallen Olmo brak de wedstrijd met een droge schuiver open. Nagelsmann reageerde vrijwel direct met nog een dubbele vervanging en bracht Maximilian Mittelstaedt en Niclas Füllkrug die het in zijn eigen thuishaven mocht laten zien. David Raum en aanvoerder Ilkay Gündogan werden bedankt voor de bewezen diensten. Die Mannschaft moest dus in de achtervolging. Met een geplaatst schot trachtte Andries tevergeefs de solide doelman Unai Simon te verschalken. Kai Havertz zag hoe Daniel Carvajal zich voor zijn schot wierp. Pech was er voor Niclas Füllkrug die de paal raakte. Na een slecht uittrap van doelman Simon, die eerst nog geel had gekregen voor tijdrekken, lepelde Havertz de bal over de goalie, maar ook over het lege doel. Zo kreeg Duitsland wel kansen, maar leek het einde van de carriere voor Toni Kroos nabij. Dat Duitsers nooit opgeven bleek maar weer eens met de late gelijkmaker van Wirtz die daarmee heel Duitsland in extase bracht.

Duitsland begon in een euforische stemming aan de verlenging. Het leek door de late gelijkmaker ook in het voordeel. Spanje, waar de hele voorhoede al was vervangen, herpakte zich echter knap. De beste kans in de eerste helft van de verlenging was voor doelpuntenmaker Wirtz. Dit keer schoof de middenvelder de bal langs, de voor de Duitsers, verkeerde kant van de paal. Direct in het begin van de tweede helft van de verlening smeekte heel Duitsland om een strafschop na vermeend hands van Marc Cucurella. De arbitrage wilde er niet aan. En toen was daar opeens substituut Mikel Merino die even aan de aandacht van Rüdiger ontsnapte en Spanje alsnog naar de halve finale kopte. Daarin neemt La Roja het op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk, die vrijdagavond om 21.00 uur aftrappen.

