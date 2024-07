Speculatie over opvolging Southgate barst los: Engelse bookmakers zien één duidelijke favoriet

Bij de Engelse bookmakers is Graham Potter momenteel de grootste kanshebber om Gareth Southgate op te volgen als bondscoach van Engeland. Southgate kondigde eerder op de dinsdag, twee dagen na de met 2-1 verloren EK-finale tegen Spanje, aan dat hij na acht jaar afzwaait als keuzeheer van The Three Lions.

Potter zit zonder club sinds zijn vertrek bij Chelsea in april 2023. De 49-jarige Engelsman werd daarna onder meer volop gelinkt aan Ajax, maar besloot uiteindelijk zelf de stekker uit de onderhandelingen met de Amsterdammers te trekken. De oud-trainer van Brighton is derhalve nog steeds beschikbaar. De bookmakers zien hem met een quote van 6/4 momenteel als de belangrijkste gegadigde om de positie van Southgate over te nemen, zo meldt de Liverpool Echo. Dat houdt in dat iedereen die nu één pond inzet op de aanstelling van Potter, 2,50 terugkrijgt als hij het daadwerkelijk wordt.

Sky Sports meldt op basis van bronnen rond de Engelse voetbalbond FA dat de naam van Potter inderdaad rondzingt. Daarnaast zou ook Eddie Howe (Newcastle United) op de shortlist voorkomen, net als Lee Carsley, die momenteel Engeland Onder-21 onder zijn hoede heeft, en de clubloze Mauricio Pochettino. Ook Thomas Tuchel - die net als Potter en Pochettino een verleden bij Chelsea heeft - is volgens de Duitse transferjournalist Christian Falk kandidaat voor de baan. Afgaande op sociale media lijken veel Engelse fans echter te hopen op Jürgen Klopp, al is niet duidelijk of die zijn voorgenomen sabbatical na negen jaar Liverpool op zou willen geven voor het bondscoachschap.

Over zes weken, op 7 september, staat de eerstvolgende interland van Engeland op het programma. De vice-kampioen van Europa neemt het dan in de Nations League op tegen Ierland, drie dagen later wacht een duel met Finland. Hoewel de FA in een eerste reactie op het vertrek van Southgate aangeeft 'zo snel mogelijk' een opvolge te willen presenteren, heeft de voetbalbond indien nodig 'een interim-oplossing' achter de hand als die in september nog niet is gevonden.

