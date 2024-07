Speler van Ajax ‘draait halve dagen’: ‘Hij traint af en toe mee’

Het is nog altijd de vraag wanneer weer fit is bij Ajax. De routinier, die vrijdagmiddag ontbrak in de selectie van Ajax voor de eerste oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, draait ‘halve dagen’, zo weet Voetbal International-journalist Tim van Duijn zaterdag te melden.

Francesco Farioli werd voorafgaand aan de vriendschappelijke ontmoeting tegen PEC op sportcomplex de Toekomst voor de camera van Ziggo Sport gevraagd naar de situatie van Berghuis. De routinier traint weliswaar mee met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit. De Italiaan hoopt de aanvaller zo snel mogelijk volledig te kunnen inzetten, zo liet hij weten.

Van Duijn, Ajax-volger namens VI, komt daags na de verloren seizoensopener met nieuws over de sterkhouder van de Amsterdammers: “Steven Berghuis traint af en toe mee bij Ajax en draait halve dagen. Niet te zeggen wanneer hij weer fit is.”

Berghuis sukkelt al lange tijd met blessures. Door eerst een knieblessure en later ook een zere rug stond hij tussen 18 februari en 5 mei aan de kant.

