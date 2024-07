Sterkhouder ontbreekt in oefenwedstrijd Ajax: Farioli hoopt hem snel 'vol te kunnen inzetten'

Francesco Farioli kan in zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax - vrijdagmiddag tegen PEC Zwolle - geen beroep doen op . De linkspoot stond in het afgelopen seizoen al lange tijd aan de kant en is nog altijd niet honderd procent fit. Farioli hoopt hem snel volledig tot zijn beschikking te hebben.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. Hij werd tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam meteen landskampioen, maar daar is het wat prijzen betreft tot op heden bij gebleven. Ook Berghuis kon niet voorkomen dat het in de voorbije jaargang van kwaad tot erger ging. De Oranje-international was een van de spelers die de jonge en onervaren ploeg bij de hand moesten nemen, maar hij worstelde vooral in de tweede seizoenshelft met blessureleed.

Artikel gaat verder onder video

Door eerst een knieblessure en later ook een zere rug stond hij tussen 18 februari en 5 mei aan de kant. Berghuis maakte op Bevrijdingsdag zijn rentree in de uitwedstrijd tegen FC Volendam en maakte vervolgens ook minuten tegen Almere City en Vitesse, maar het eerste oefenduel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat aan zijn neus voorbij. Berghuis ontbreekt in de basis voor de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle en zit ook niet op de bank.

Farioli werd voorafgaand aan de vriendschappelijke ontmoeting op sportcomplex de Toekomst voor de camera van Ziggo Sport gevraagd naar de situatie van Berghuis. De routinier traint weliswaar volop mee met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit. De Italiaan hoopt de aanvaller zo snel mogelijk volledig te kunnen inzetten.

Berghuis traint mee met de groep, maar is volgens Farioli nog niets wedstrijdfit. De trainer hoopt de speler zo snel mogelijk vol te kunnen inzetten. #ajax #ajapec — Ajax Life (@ajaxlife) July 5, 2024 • No Steven Berghuis?



🗣️ - Farioli: "It's a situation we are monitoring everyday. He trains with the team. We are managing to have him back as soon as possible." pic.twitter.com/XONZU2LmJG — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.