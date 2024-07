Voormalig Ajax- én Feyenoord-target opnieuw gelinkt aan transfer naar de Eredivisie

Verschillende clubs in de Eredivisie hebben interesse in Manchester City-talent , zo meldt Fabrizio Romano. De Engelse jeugdinternational maakte afgelopen seizoen op huurbasis bij Sheffield United een prima indruk, en mag zich ook verheugen op belangstelling vanuit de Premier League en de Bundesliga. Vorig jaar werd McAtee nog gelinkt aan zowel Ajax als aartsrivaal Feyenoord.

"Verschillende clubs uit de Premier League, Bundesliga en de Eredivisie zouden McAtee graag aantrekken na zijn uitstekende seizoenen", schrijft Romano woensdagochtend op X. De vraag is echter of Manchester City, waar de 21-jarige middenvelder nog vastligt tot medio 2026, mee zou willen werken aan een vertrek: "Pep Guardiola bewondert hem nog steeds, er is nog steeds hoop voor hem bij de club", schrijft Romano.

In de slotdagen van de transferzomer in 2023 werd McAtee door Engelse media in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers zouden in het Engelse talent een mogelijke vervanger van de naar West Ham United vertrokken Mohammed Kudus hebben gezien, maar van een overstap kwam het uiteindelijk niet. The Telegraph meldde dat ook Feyenoord zich graag (op huurbasis) met McAtee had willen versterken, maar dat de speler uiteindelijk een jaar naar Sheffield trok.

McAtee maakte in september 2021 zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester City, inmiddels staat hij op zeven wedstrijden voor de regerend kampioen van Engeland. Afgelopen seizoen deed de middenvelder in Sheffield uitgebreid ervaring op in de Premier League. Daarin kwam hij tot 31 wedstrijden voor The Blades, waarin hij drie keer scoorde en evenzoveel assists verzorgde. Daarmee kon hij echter niet voorkomen dat de club met zestien punten uit 38 wedstrijden als hekkensluiter degradeerde naar de Championship.

