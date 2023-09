Na Ajax ook Feyenoord in de markt voor de nummer 87 van Manchester City

Feyenoord is actief bezig om James McAtee te huren van Manchester City, zo weet journalist James Ducker van The Telegraph. De centrale middenvelder wil graag op huurbasis voor een andere club uitkomen, omdat zijn perspectief beperkt is bij de ploeg van Josep Guardiola.

Feyenoord is niet de enige club met interesse in McAtee. Volgens Ducker hebben ook Sheffield United en Leicester City interesse, terwijl Nottingham Forest de 'situatie in de gaten houdt'. Mocht McAtee verhuurd worden, dan zal er geen sprake zijn van een optie tot koop. Zijn contract in het Etihad Stadium loopt nog drie jaar door.

Eerder deze week werd Ajax nog aan McAtee gelinkt: directeur Sven Mislintat zou de Engelsman zien als een extra optie om Mohammed Kudus te vervangen. Maar nu wordt Ajax niet genoemd als een van de mogelijke nieuwe clubs voor de twintigjarige middenvelder, die met rugnummer 87 zeven officiële wedstrijden speelde voor Manchester City.