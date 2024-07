Turkse voetbalfans richten frustratie af op Instagram-pagina van Memphis Depay

Turkse voetbalfans hebben zich in de afgelopen dagen massaal gemeld op het Instagram-account van . Ze reageerden onder een bericht dat Depay deelde na de kwartfinale tussen Nederland en Turkije (2-1) op het EK.

Depay deelde na de gewonnen kwartfinale een teamfoto en twee foto's van zichzelf. "Zie jullie allemaal woensdag weer!", schreef hij daarbij, doelend op de halve finale tegen Engeland van woensdagavond. Er volgden veel reacties van Turkse fans.

"Instagram-berichten plaatsen zonder iets te presteren, dat past wel bij Memphis", klinkt het bijvoorbeeld in een reactie die is geschreven in het Turks en 87 likes heeft gekregen. Verder worden veel Turkse vlaggen geplaatst, wordt kritiek op bondscoach Vincenzo Montella geuit en worden gifjes geplaatst, zoals van Baris Alper Yilmaz die de bal door de benen speelt van Nathan Aké,

Ook zitten er wat provocerende reacties richting Nederland tussen, die met name gaan over de scheidsrechterlijke beslissingen die uitvielen in Nederlands voorbeeld. “Doe de groetjes aan de scheidsrechter”, schrijft een gebruiker bijvoorbeeld.