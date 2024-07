UEFA onderzoekt gebaar Bellingham na omhaal tegen Slowakije

De UEFA is een onderzoek gestart naar het gebaar dat maakte in de achtste finale tegen Slowakije. Nadat de Engelse middenvelder zondag diep in blessuretijd zijn land met een omhaal naar de verlenging schoot, hield hij zijn hand bij het juichen bij zijn geslachtsdeel. Volgens de speler gaat het om een grap richting zijn vrienden.

Na afloop van het duel tussen Engeland en Slowakije waren er veel vragen over het gebaar dat Bellingham maakte na zijn treffer. “Een grapje naar een paar goede vrienden die bij de wedstrijd waren. Niets dan respect voor hoe dat Slowakije-team vanavond speelde”, legde de aanvallende middenvelder uit op X.

Ondanks deze verklaring is de UEFA wel een onderzoek naar het voorval begonnen. In een statement schrijft de organisator van het Europees Kampioenschap dat er ‘mogelijk sprake is van het overtreden van de basisregels van fatsoenlijk gedrag’. Voor Engeland en Bellingham is het nu afwachten wat de UEFA beslist over het incident.

In de vijfde minuut van de blessuretijd was Bellingham voor Engeland de redder in nood, door uit een omhaal de gelijkmaker binnen te schieten. Vervolgens was het Harry Kane die vroeg in de verlenging de eindstand van 2-1 op het bord zette. Op zaterdag komen de Engelsen in actie in de kwartfinale, waarin Zwitserland om 18.00 uur de tegenstander is in Düsseldorf.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

