Verassende naam fluit EK-finale tussen Spanje en Engeland, reden passeren Orsato lijkt bekend

De UEFA zorgt voor een bescheiden verrassing door de Franse scheidsrechter François Letexier aan te wijzen voor de finale van het Europees Kampioenschap tussen Spanje en Engeland. Velen hadden verwacht dat Daniele Orsato - die na het EK vermoedelijk afzwaait als arbiter - de eindstrijd toegewezen zou krijgen, maar de reden dat hij 'gepasseerd' wordt lijkt bekend.

De 35-jarige Letexier is sinds 2017 actief als internationaal scheidsrechter. Op het EK in Duitsland had hij de leiding over drie wedstrijden: de pouleduels Denemarken - Servië en Kroatië - Albanië én de achtste finale tussen Spanje en Georgië. Verder fungeerde hij als vierde official tijdens de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland.

Vooraf leken de Pool Szymon Marciniak, Letexiers landgenoot Clément Turpin en de Italiaan Orsato de beste papieren te hebben om de eindstrijd te mogen leiden. De reden dat Orsato 'gepasseerd' wordt, lijkt echter bekend: een Spaanse radiozender wist gisteren (woensdag) te melden dat hij met een heupblessure kampt. Marciniak mag als 'troostprijs' wel dienstdoen als vierde official tijdens de finale. Verder zal Letexier in Berlijn worden bijgestaan door zijn vaste assistenten Cyril Mugnier en Mehdi Ramouni. De Fransman Jérôme Brisard doet dienst als VAR en wordt in die rol ondersteund door landgenoot Willy Delajod en de Italiaan Massimiliano Irrati.

De Nederlandse oud-topscheidsrechter Mario van der Ende toont zich verrast door de aanstelling van Letexier. "Voor mij was Marciniak de favoriet", schrijft hij op X. Toch ziet Van der Ende wel waar Letexier zijn eervolle uitverkiezing aan te danken heeft: "Hij is wel de arbiter die de laatste maanden goed in vorm is. Dit toernooi, maar ook in april tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City (3-3)."