Uitblinker van Nederland - Turkije maakt gigantische indruk: ‘Hij poetste Virgil van Dijk van het veld’

Voor Turkije kwam er zaterdagavond met een 2-1 nederlaag tegen Nederland in de kwartfinales een einde aan het EK. Toch zijn de Turkse media na afloop euforisch over het optreden van Baris Alper Yimaz, die voorin voortdurend een plaag was voor de defensie van Oranje.

Met name Virgil van Dijk had zijn handen vol aan Yilmaz, die bij Turkije vanuit de punt van de aanval opereerde maar voortdurend de ruimtes aan de zijkanten vond. “Baris Alper Yilmaz poetste Virgil van Dijk van het veld”, kopt Fanatik, een van de grootste sportkranten van Turkije, na de wedstrijd.

“Baris Alper Yilmaz heeft zijn sporen achtergelaten. Hij maakte het Virgil van Dijk, die bekend staat als een van de beste centrumverdedigers ter wereld, ontzettend moeilijk”, klinkt het verder. Volgens Fanatik domineerde de 24-jarige spits van Galatasaray Van Dijk met zijn snelheid en behendigheid. “Van Dijk moest dat in de 64ste minuut bekopen met een gele kaart. Baris Alper trok alle aandacht met zijn fysiek sterke spel en voortdurende energie. Hij domineerde zijn tegenstanders in de duels. In navolging van Van Dijk, elimineerde hij ook Denzel Dumfries, Nathan Ake en Stefan de Vrij.”

Bij de NOS wordt Yilmaz eveneens bewierookt. Pierre van Hooijdonk noemt de Turkse aanvaller na afloop ‘een plaag’. “Een soort Luis Suárez-voetballer: hij bleef maar gaan”, vult collega-analist Rafael van der Vaart aan.