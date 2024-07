Driessen heeft dringend advies voor Koeman: ‘Anders vliegt Oranje naar Amsterdam en niet naar Berlijn’

Ronald Koeman moet voor de halve finale tegen Engeland op het Europees Kampioenschap in Duitsland een basisplaats voor serieus overwegen. Dat schrijft Valentijn Driessen na de 2-1 overwinning van het Nederlands elftal op Turkije in de kwartfinales. Weghorst begon tegen de Turken op de bank, maar verscheen direct na rust binnen de lijnen. Volgens Driessen hoeft een basisplaats voor Weghorst niet ten koste te gaan van , maar begint het vertrouwen van Koeman in laatstgenoemde wel gevaarlijk te worden.

Memphis heeft andermaal een moeizaam seizoen achter de rug. De voormalig aanvaller van onder meer PSV en Manchester United worstelde in dienst van Atlético Madrid met zijn lichaam en eenmaal fit was hij zeker niet altijd zeker van een basisplaats. Atlético Madrid besloot na afloop van het seizoen niet langer door te gaan met Memphis, die dus op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Hij had zichzelf op het EK een goede dienst kunnen bewijzen, maar het komt er tot dusver niet (helemaal) uit. Koeman blijft desondanks een beroep op hem doen.

Artikel gaat verder onder video

Memphis, die enkel in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk wist te scoren, kreeg ook in de kwartfinale tegen Turkije de voorkeur van Koeman. Na een moeizame eerste helft zag de keuzeheer zich echter gedwongen de boel voorin om te gooien. “Een tweede offday na Oostenrijk betekent in deze fase het einde op het EK. Daar leek het op uit te draaien in Berlijn. De herstelwerkzaamheden van Koeman met Wout Weghorst voor Steven Bergwijn en Depay achter Weghorst zetten Oranje uiteindelijk op het goede spoor naar de halve finale”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Koeman sprak zowel in de aanloop als tijdens het eindtoernooi in Duitsland zijn vertrouwen uit in Memphis. Volgens Driessen valt dat ‘tot op zekere hoogte’ te waarderen, maar schuilt er ook een gevaar. “Totdat het leidt tot spelen met vuur en dat gebeurt te vaak op dit EK. Het blijven vasthouden aan Depay in de spits, terwijl het in vijf EK-duels niet eenmaal heeft gewerkt, is daarvan een voorbeeld”, zo klinkt het. Met Weghorst in de punt van de aanval en Memphis in een rol daarachter kreeg Oranje meer grip op de Turken en kwam ook uitblinker Cody Gakpo beter in zijn spel. “Ondanks alle beperkingen van Weghorst op topniveau moet de bondscoach voor de Engelsen toch serieus naar een basisplaats voor de spits gaan kijken”, zo adviseert Driessen de bondscoach.

Dat hoeft volgens de verslaggever dus niet ten koste te gaan van Memphis. Driessen ziet ook in de halve finale tegen Engeland voor Memphis een rol áchter Weghorst weggelegd. “Omdat het hele elftal in zo’n situatie beter rendeert, is elke keer gebleken op dit EK. De puzzelstukjes die Koeman tegen het zwakke Roemenië op hun plaats zag vallen, bleken tegen Turkije niet kwartfinale-proof.” Driessen hoopt dat Koeman zijn advies opvolgt, anders vreest hij het ergste voor het Nederlands elftal. “Houdt Koeman vast aan zijn keuzes en laten zijn tot dusver gouden wissels hem eenmaal in de steek, dan vliegt Oranje woensdag na de halve finale tegen Engeland naar Amsterdam en niet naar Berlijn. De matige Turken gaven de bondscoach in ieder geval vier dagen extra bedenktijd om uitschakeling te voorkomen.”

