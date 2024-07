Valentijn Driessen deelt vlak na zege op Turkije serieuze waarschuwing uit aan Oranje en Koeman

Het Nederlands elftal moet woensdag in de halve finale van het EK tegen Engeland uit het bekende andere vaatje tappen om de eindstrijd te kunnen bereiken. Dat stelt Valentijn Driessen na de zwaarbevochten overwinning op Turkije in de kwartfinales. De formatie van bondscoach Ronald Koeman werd voorafgaand aan het duel in Berlijn bestempeld als grote favoriet, maar er moest een comeback aan te pas komen om de Turken te verslaan. Volgens Driessen kan dit niet goed blijven gaan.

Het Nederlands elftal boekte afgelopen dinsdag een overtuigende 0-3 overwinning op Roemenië en die was na het zwakke optreden in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk meer dan welkom. De zege en vooral het goede spel gaven de spelers een boost richting de ontmoeting met Turkije, die in de achtste finales verrassend hadden afgerekend met Oostenrijk. Maar Oranje kwam evenals in de groepswedstrijden tegen Polen en Oostenrijk op een achterstand. Het kwam in de tweede helft uiteindelijk goed, maar vraag niet hoe.

“Gaat Oranje daar niet scherper van start, speelt het niet beter en ontbeert de ploeg het geluk van Berlijn, dan is Dortmund de laatste halte voor het Nederlands elftal”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. Volgens de verslaggever valt het te hopen dat de manschappen van Koeman tegen de Engelsen ‘eindelijk’ een keer vanaf het eerste fluitsignaal bij de les zijn. “Want tegen Turkije moest de bondscoach na Polen en Oostenrijk voor de derde keer dit toernooi reparaties verrichten, omdat Nederland voor de derde keer op achterstand kwam. Zoiets kan niet goed blijven gaan.”

Het uitstekende optreden van Oranje in de achtste finales tegen Roemenië had hoge verwachtingen gecreëerd. Maar vier dagen na de wedstrijd in München kwam de formatie van Koeman in de Duitse hoofdstad een stuk moeizamer voor de dag. “Dat doelman Bart Verbruggen en centrale verdediger Stefan de Vrij de uitblinkers waren aan Nederlandse zijde, vertelt het verhaal dat het geen walk-over is geworden. Het kostte Oranje veel meer bloed, zweet en tranen om de Turken van zich af te schudden dan voor mogelijk was gehouden. Daarvoor moeten de internationals de schuld voornamelijk bij zichzelf zoeken”, aldus Driessen.

De verslaggever zag op de ‘vloeiende’ aanval in de eerste minuut waaruit Memphis Depay de score al had kunnen en misschien wel moeten openen, dat het Nederlands elftal ‘zo dramatisch en slordig’ als Joey Veerman in de eerste helft tegen Oostenrijk. Koeman haalde Veerman toen al na een half uur naar de kant en Oranje ging uiteindelijk onderuit. Tegen Turkije kwam het goed, maar de bondscoach zal de wedstrijd goed moeten analyseren om te kijken hoe het zo moeizaam heeft kunnen gaan. “Geen moment was er sprake van dominantie, maar Nederland liet zich het emo-duel opdringen dat de Turken graag wilden. Hoezeer de ploeg de weg kwijt was, bleek uit de corner waaruit de 1-0 van Turkije viel”, doelt Driessen op de slordigheid van Denzel Dumfries, die volledig onnodig een hoekschop toestond.

Na een omzetting in de rust, een rake kopbal ban Stefan de Vrij én een eigen doelpunt kwam het toch nog goed voor Oranje. Woensdag staat in Dortmund de halve finale tegen Engeland op het programma. Een ‘geweldig affiche’, volgens Driessen. De Engelsen verzekerden zich eerder op de zaterdagavond van een ticket voor de halve finales. Er moesten strafschoppen aan te pas komen om Zwitserland te verslaan, nadat de wedstrijd na 120 minuten in 1-1 was geëindigd.

