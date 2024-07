Valentijn Driessen ergert zich groen en geel: 'Die spelers hebben allemaal een schijthekel aan hem'

Valentijn Driessen denkt dat de spelers van Portugal het inmiddels wel gehad hebben met . De topscorer aller tijden van de Portugese nationale ploeg kwam tijdens het huidige Europees Kampioenschap in Duitsland nog niet tot scoren en miste maandagavond in de achtste finalewedstrijd tegen Slovenië zelfs een strafschop. Ronaldo blijft alle ballen opeisen, terwijl de formatie van bondscoach Roberto Martínez volgens Driessen genoeg andere ‘specialisten’ herbergt.

De ontmoeting met Slovenië dreigde voor Portugal en vooral Ronaldo eentje te worden om heel snel te vergeten. Het elftal van Martínez was ondanks de 2-0 nederlaag tegen Georgië zonder al teveel moeite door de groepsfase heen gedenderd, maar maakte tegen Slovenië een povere indruk. Na ruim negentig minuten voetballen stond de brilscore nog altijd op het scorebord en ook in de verlenging werd er niet gescoord. Dat laatste moest vooral Ronaldo zich kwalijk nemen. De topschutter kreeg vanaf elf meter de uitgelezen kans de score te openen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door de uitblinkende Jan Oblak.

Het wilde maar niet lukken voor Ronaldo, die eerder in de wedstrijd al meerdere vrije trappen richting het Sloveense doel afvuurde. Driessen vindt het tijd worden dat een andere Portugees achter de bal gaat staan. “Wat ongelooflijk is… Die spelers hebben natuurlijk een schijthekel aan die Ronaldo. Hij mag alle vrije trappen nemen én de penalty’s, terwijl ze een aantal specialisten hebben”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Bruno Fernandes is een specialist, Bernardo Silva is ook een specialist. Maar zij moeten allemaal achteraan in de rij aansluiten en die rij wordt gevormd door maar één man: Ronaldo.”

De voormalig aanvaller van onder meer Manchester United en Real Madrid kon zijn teleurstelling en verdriet na zijn gemiste strafschop niet verbergen. De knop moest echter snel om bij Ronaldo, die zich herpakte in de strafschoppenreeks en er tóch in slaagde om Oblak vanaf elf meter te verschalken. Fernandes en Silva trapten hun strafschop eveneens tegen het net, terwijl de drie Sloveense pogingen werden gekeerd door de Portugese doelman. De Europees kampioen van 2016 verzekerde zich zodoende alsnog van een ticket voor de kwartfinales van het EK, waarin de kraker tegen Frankrijk op het programma staat. De toplanden treffen elkaar vrijdagavond in het Volksparkstadion in Hamburg.

