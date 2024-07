Driessen: 'Het is allemaal gelul, er worden hele kranten over volgeschreven maar het gaat nergens over'

Valentijn Driessen doet de berichtgeving in de media over strafschoppenseries af als 'lulkoek'. Voorafgaand aan de halve finale van het EK tussen Nederland en Engeland zijn eventuele penalty's een hot item, zeker nadat The Three Lions hun kwartfinale tegen Zwitserland vanaf de stip in eigen voordeel beslisten.

De Engelse doelman Jordan Pickford wist in de kwartfinale de inzet van verdediger Manuel Akanji te keren; de speler van Manchester City bleek uiteindelijk de enige die vanaf elf meter faalde en dus staan niet de Zwitsers, maar de Engelsen woensdag tegenover het Nederlands elftal in de halve finale in Dortmund. Na afloop ging het in de media veelvuldig over Jimmy Floyd Hasselbaink, de Nederlandse assistent van de Engelse bondscoach Gareth Southgate, die zich onder meer over het trainen op strafschoppen ontfermt.

Artikel gaat verder onder video

"Natuurlijk, iedereen traint op penalty's", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. "Pickford had ook een bidon, daar stond 'links duiken, rechts duiken', dat was ineens de heilige graal omdat hij één penalty stopte. Maar waar was hij bij die andere vier, dan?", vraagt de chef voetbal van de ochtendkrant zich hardop af. "Het is allemaal gelul man, werkelijk waar. Over penalty's worden hele kranten volgeschreven en complete boeken gemaakt, maar het gaat helemaal nergens over. Iedereen die in die situatie heeft gestaan, zegt: 'Lulkoek'."

Mike Verweij spreekt wel grote waardering uit voor Bukayo Saka. De aanvaller van Arsenal benutte de derde Engelse strafschop in de serie, drie jaar nadat hij in de eindstrijd van het vorige EK tegen Italië in de beslissende serie gemist had en online het mikpunt werd van hoon en kritiek. "Het is wel mooi voor die jongen, hij kreeg toen alleen maar racistische bagger over zich heen. Dan vind ik het wel het toppunt van karakter als je dan bij de eerstvolgende serie weer achter de bal gaat staan en hem binnenschiet. Hij had nu ook kunnen zeggen: 'Doe eerst maar even vier anderen, dan kom ik wel aan de beurt', ik vind het wel getuigen van lef", aldus Verweij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.