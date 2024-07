Valentijn Driessen ziet valkuil voor Oranje: 'Als deze soldaten de baas zijn, is de oorlog verloren'

Valentijn Driessen hoopt dat de echte leiders zullen opstaan bij Oranje, want als iedereen inspraak heeft, gaat het straks helemaal mis. Hij wijst daarbij vooral naar , , , Daley Blind en in mindere mate Denzel Dumfries.

Volgens de journalist van De Telegraaf vullen de huidige leiders hun rol heel anders in dan tijdens vorige grote toernooien. "De bewust door bondscoach Ronald Koeman in de EK-selectie opgenomen routiniers gaan anders met hun ploeggenoten om dan Sneijder, Robben en Van Persie. Geheel passend in het huidige tijdsbeeld mag iedereen meepraten, of wordt iedereen zelfs geacht dat te doen." Echt medeleiderschap is dat echter niet voor Driessen. "Je zou het ook ’schijninspraak’ kunnen noemen. Want in werkelijkheid gaan Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch of Jerdy Schouten deze mannen niet even vertellen wat ze allemaal verkeerd doen en hoe ze zich wel dienen te gedragen op en buiten het veld. Dat laten ze liever over aan de bondscoach en als die niets zegt, laten ze het rusten."

Artikel gaat verder onder video

Driessen hoopt dat de mindere leiders van het Nederlands elftal niet opeens een voortrekkersrol willen vertolken. "Het is goed dat Van Dijk & co naar hun ploeggenoten luisteren, maar ze zullen die input voornamelijk naast zich neerleggen. Als deze soldaten de baas zijn, is de oorlog verloren. Zo is ook democratie in topsport de dood in de pot voor topprestaties." Als leider van een elftal kan je het echter niet laten afweten op het veld, voegt Driessen toe. "De andere kant van de medaille is dat deze leiders wel moeten leveren en de strontkar over zich krijgen uitgestort als ze de boel niet succesvol op sleeptouw nemen. Zie hoeveel kritiek Depay oogstte voor zijn eerste EK-optredens tegen Polen en Frankrijk, hoeveel shit Van Dijk ten deel viel tegen Oostenrijk en dat Wijnaldum al sinds zijn uitverkiezing, eigenlijk al sinds zijn vertrek naar Saoedi-Arabië, wordt uitgekotst."

Om tot goede resultaten te komen op dit EK, heb je leiders nodig. Driessen snapt wel waarom Koeman spelers als Wijnaldum niet zomaar laat vallen. "De bondscoach heeft in ruim veertig jaar profvoetbal zo veel ervaring opgedaan dat hij weet dat Oranje zonder die leiders bezig zou zijn aan een kansloze missie. Omdat ze als Kop van Jut dienen, krijgen ze ook het onvoorwaardelijke vertrouwen van Koeman. De bondscoach zou het zelfs kunnen gebruiken om zelf buiten schot te blijven, maar zo iemand is Koeman niet."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.