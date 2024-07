Valse start voor Feyenoord-tweetal: streep door deel van de voorbereiding

Feyenoord presenteerde in onder meer en twee aanwinsten voor het nieuwe seizoen, maar beiden kunnen voorlopig niet in actie komen voor hun nieuwe club. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland meldt vrijdagmiddag dat zowel Smal als Carranza momenteel een individueel trainingsprogramma volgen. Smal kampt met een kuitblessure, terwijl Carranza last heeft van zijn bovenbeen.

Feyenoord maakte de komst van Carranza een kleine twee weken geleden wereldkundig. De Argentijn maakte op transfervrije basis de overstap van Philadelphia naar Rotterdam. Met de komst van Carranza speelde Feyenoord alvast in op een mogelijk vertrek van Santiago Giménez. De Mexicaan was in het afgelopen seizoen vooral voor de winterstop ontzettend goed op dreef en speelde zich daarmee in de kijker van de Europese (sub)top. Carranza zal er op gebrand geweest meteen een goede indruk achter te laten, maar moet vanwege een bovenbeenblessure een streep zetten door een deel van de voorbereiding.

Smal arriveerde eerder al in De Kuip. Hij maakte in de afgelopen jaren indruk bij FC Twente en verzilverde zijn transfervrije status met een overgang naar Feyenoord. Door de zware knieblessure voor Quilindschy Hartman had Smal in de voorbereiding goede zaken kunnen doen, maar ook hij volgt de komende weken dus een individueel programma. Feyenoord verwacht eind deze maand met een nieuwe update te komen.

