Van der Vaart denkt dat spelers van Oranje zich ergeren aan één ploeggenoot: 'Misschien zeg ik nu te veel'

Rafael van der Vaart is niet zo enthousiast over een video die de NOS uitzond, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. Het filmpje draaide om Wout Weghorst: de NOS toonde beelden van zijn emotionele wedstrijdbeleving, hoogtepunten op het EK en interviews. Presentator Gert van ’t Hof spreekt van een ‘heerlijk’ filmpje, maar daar is Van der Vaart het niet helemaal mee eens.

“Vind jij het een heerlijk filmpje?”, vraagt Van der Vaart, waarna Van ’t Hof reageert: “Ja, ik geniet van de energie die daarvan uitgaat.” Van der Vaart denkt dat andere spelers van Oranje zich wellicht ergeren aan Weghorst. “Voor tachtig procent vind ik het een heerlijk filmpje, bij die andere twintig procent zou ik als medespeler ook denken: het mag wel een onsje minder, Wout. Het moet allemaal om hem draaien.”

“Daar doen wij natuurlijk aan mee. Als hij de wedstrijd beslist, staan we hier ook op de banken. Maar als teamgenoot kan je je ook weleens doodergeren. Als ik Memphis was geweest, zou ik me er kapot aan ergeren. Maar het werkt allemaal en dan heb je vrienden. Misschien zeg ik nu te veel, maar als teamgenoot zou ik me er ook af en toe aan ergeren. Dat is die twintig procent. Maar qua energie geeft hij inderdaad alles”, aldus Van der Vaart.

