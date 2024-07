Van Dijk blijft waakzaam na ‘turbulente week’ en verklaart chaotisch begin Oranje

is trots na de 0-3 overwinning van het Nederlands elftal op Roemenië. De aanvoerder van Oranje wil echter met beide benen op de grond blijven, mede na de turbulente week die de ploeg van bondscoach Ronald Koeman achter de rug heeft.

"We hebben een goede pot neergezet”, begint Van Dijk in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS. “Verdedigend stonden we goed, solide. We gaven niet zoveel weg naar mijn mening. Hadden misschien wel meer moeten scoren. Na een hele turbulente week, waarin er heel veel is gezegd, moesten we het laten zien vandaag.”

Van Dijk vindt dat het bij vlagen goed is gegaan voor het Nederlands elftal. “Natuurlijk zijn er momenten die voor verbetering vatbaar zijn, maar we mogen trots zijn op onszelf hoe we hebben gereageerd. Nu is het tijd om heel snel te herstellen en klaar te zijn voor weer een zwaar potje”, vervolgt Van Dijk, die het goede voetbal van Oranje op de training altijd wel ziet. “Alleen wedstrijden zijn anders dan trainingen. Wat ik al zei: het was een hele turbulente week. Eigenlijk weet je niet heel erg zeker wat je kan verwachten.

Volgens Stekelenburg was het in de openingsfase te merken dat er spanning op de ploeg zat. “Je probeert natuurlijk al je energie erin te stoppen en het wordt ook gecoacht, waarin ik natuurlijk ook een hele belangrijke schakel ben. We willen wel die agressiviteit laten zien”, erkent Van Dijk. “Natuurlijk gaat het wat chaotischer in het begin, maar we creëren wel kansen en we zouden meer kunnen scoren. We gaan dit goed analyseren en herstellen vooral, want dat is het belangrijkste omdat we over een paar dagen weer spelen.”

Zelfkritisch

Van Dijk gaf op het persmoment van afgelopen vrijdag al aan dat de ploeg zelfkritisch is en benadrukt dat nogmaals. “We weten allemaal dat het veel beter moest na de laatste wedstrijd. Daarin moet iedereen zijn verantwoordelijkheid pakken. Ik denk dat vandaag, vooral in het begin, iedereen graag wil. Dan kan het wat chaotisch zijn, maar ja de wil is er. Het verdedigende aspect was goed, iedereen ging voor de duels, won de tweede bal en uiteindelijk kom je wel aan de bal en creëer je kansen. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.”

Het goede spel van vandaag biedt vertrouwen, maar de aanvoerder wil niet te hard van stapel lopen. “We moeten wel gewoon met beide benen op de grond blijven. Het feit is dat we nu een stap hebben gemaakt, maar we focussen nu weer op een hele lastige kwartfinale die eraan komt. Daar moeten we met z'n allen op ons best zijn.”

Mogelijk opnieuw Oostenrijk in Berlijn

Door de overwinning op Roemenië staat het Nederlands elftal in de kwartfinale. Dat duel wordt in Berlijn gespeeld en mogelijk is daarin opnieuw Oostenrijk de tegenstander. Zij nemen het dinsdagavond om 21.00 uur op tegen Turkije. Volgens Van Dijk voelt dat wel een beetje gek. “Maar we moeten ons zeker niet laten verrassen”, aldus de aanvoerder.

Mocht het Oostenrijk worden dan wil Van Dijk veel lering trekken uit de eerdere wedstrijd tegen het Alpenland, al plaatst hij een kanttekening. “Als het al Oostenrijk wordt, want Turkije is ook een goed land waartegen ze het moeilijk zullen krijgen. Denk ik. We zullen het zien. Vandaag hebben we een goede stap gezet en er zijn heel veel punten waar we op kunnen bouwen en dat moeten we meenemen”, besluit Van Dijk.

