Van Hanegem tempert verwachtingen: ‘Ik wil niet de chagrijn zijn, maar…’

Nederland maakt geen kans om het Europees Kampioenschap te winnen. Althans, dat is de mening van Willem van Hanegem. Volgens de oud-voetballer laat Nederland net zo weinig zien als Engeland en is Spanje verreweg het beste land op het toernooi.

“Ik snap dat er heel veel mensen blij zijn dat Oranje in de halve finale staat”, begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dat mag natuurlijk ook. Engeland, daar vinden wij allemaal wat van dit toernooi toch? Dat ze er erg weinig van maken. Ik wil niet de chagrijn zijn of de man die geen feestje kan meevieren, maar hoe denk je dat Engeland dan naar ons kijkt? De Turken hadden in de slotfase echt kans op kans op de gelijkmaker.”

Volgens De Kromme bewees Nederland in de slotfase, toen Turkije aanzette voor de gelijkmaker, dat het geen echt goede ploeg is. “De Turken stormden met hun passie allemaal naar voren om nog op 2-2 te komen. Een goede ploeg speelt zo’n situatie toch uit? De bal in de ploeg, een of twee dodelijke uitvallen en klaar is kees. Maar dit Oranje lukte dat niet.”

Verder komen dan de halve finale gaat volgens de oud-voetballer ook niet lukken met het huidige spel. “Als je de eerste helft de worsteling van Memphis Depay, Xavi Simons en Tijjani Reijnders zag en hoe moeizaam ons middenveld draait, dan hoeft nog niemand te rekenen op een rondvaart volgende week maandag. En dat Memphis niet blij was met zijn wissel, dat moet hij ook meer voor zichzelf houden. Dit EK nog verder kan alleen als iedereen zichzelf kan wegcijferen voor het grote plaatje”, legt hij uit.

Hoewel Engeland een gunstigere tegenstander is dan Spanje, volgens Van Hanegem met afstand het beste land op het EK, dat zou zijn, hoeft Nederland zich volgens Van Hanegem niet rijk te rekenen. “Als we heel eerlijk zijn hebben we echt niet meer laten zien dan de Engelsen dit toernooi. Dat is niet om de pret te bederven. Maar een beetje eerlijk naar het spel kijken, hoort er ook bij. En dan is nu een polonaise beginnen echt zwaar overdreven”, besluit hij.

