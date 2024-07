Vermoedelijke opstelling Nederland tegen Turkije: Koeman lijkt één nieuwe speler op te stellen

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de kwartfinale van het EK tegen Turkije. Bondscoach Ronald Koeman voert mogelijk één wijziging door bij Oranje ten opzichte van de achtste finale tegen Roemenië.

Koeman kreeg op de persconferentie van vrijdagavond de vraag of hij zijn ideale invulling heeft gevonden aan de rechterflank, na vier verschillende rechtsbuitens te hebben ingezet in de eerste vier wedstrijden. Hij gaf aan dat het prettig is om verschillende opties te hebben, waaruit journalist Willem Vissers concludeerde dat de opstelling zal veranderen.

“Dat zeg ik niet”, antwoordde Koeman. Vissers zei: “Dat dacht ik tussen de regels door te horen.” Koeman: “Dat heb je dan verkeerd beluisterd.” In ieder geval zal de meeste aandacht uitgaan naar de rechtsbuitenpositie. Steven Bergwijn kreeg tegen Roemenië het vertrouwen en kampt met knieklachten, maar Koeman verwacht hem te kunnen inzetten.

Toch lijkt een basisplaats van Donyell Malen voor de hand te liggen. Malen maakte als invaller een goede indruk met twee doelpunten tegen Roemenië. Met de knieklachten van Bergwijn daarbij opgeteld zou het logisch zijn om Malen in te zetten. Ian Maatsen, die nog geen minuten maakte op dit EK, is vanwege ziekte niet inzetbaar in Berlijn.

Wat is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Turkije?

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.

