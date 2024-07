Koeman moet basisspeler van vorige wedstrijd wellicht missen tegen Turkije: 'Als ik dit mag zeggen...'

heeft last van knieklachten, zo vertelt bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Turkije. Het moet nog blijken of de aanvaller zaterdagavond inzetbaar is.

Bergwijn had dinsdag in de achtste finale tegen Roemenië een basisplaats. Hij stond de gehele eerste helft op het veld en dat waren zijn eerste minuten op het EK. Een tackle van Marius Marin leidde tot de blessure bij de Ajacied.

“Bergwijn is nog een slag om de arm. Aké is wel fit. We wachten met Bergwijn tot morgenvroeg. Dan doen we nog wat testen en kijken dan of hij kan starten. Waar hij last van heeft? Volgens mij zijn kniepees, als ik dat mag zeggen”, aldus Koeman. Eerder werd al bekend dat Ian Maatsen vanwege ziekte ontbreekt.

In een interview met de NOS, vlak voor de persconferentie gepubliceerd, klonk Koeman iets positiever. “Gisteren had hij nog veel last, vanochtend heeft hij grotendeels meegedaan. We moeten de reactie afwachten. We hebben morgen een activatietraining en dan zullen we de beslissing nemen. Ik ga er nog steeds van uit dat hij fit is.” Bergwijn deed voor de training van vrijdag een aparte warming-up, maar deed in het kwartiertje dat de pers mocht zien 'gewoon' mee.

