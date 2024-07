Oranje-verdediger ontbreekt op laatste training en reist niet mee naar Berlijn

zal niet meereizen naar Berlijn voor de wedstrijd van Oranje tegen Turkije, zo schrijft Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. De linksback ontbreekt wegens ziekte op de laatste training en moet de kwartfinale aan zich voorbij laten gaan.

Maatsen werd door Ronald Koeman in eerste instantie niet opgeroepen voor het Europees Kampioenschap, maar door de blessure van Frenkie de Jong werd hij als vervanger toch meegenomen. Desondanks kwam hij nog geen minuut in actie op het EK. Daar zullen ook in de kwartfinale tegen Turkije geen minuten bij komen, want de verdediger is ziek.

De linksback speelde überhaupt nog geen minuut voor Oranje, ondanks zijn sterke tweede seizoenshelft op huurbasis bij Borussia Dortmund. Dat leverde hem onlangs een transfer van Chelsea naar Aston Villa op.

Oranje staat zaterdagavond in Berlijn tegenover Turkije in de kwartfinale van het EK. De wedstrijd zal om 21.00 uur van start gaan. De winnaar van dat duel speelt in de halve finale tegen Engeland of Zwitserland, die eerder op de avond tegen elkaar spelen.

Laatste training Oranje. Ian Maatsen is ziek. Gaat niet mee naar Berlijn. #Oranje — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) July 5, 2024

