Verwachte opstellingen en wedstrijdscenario's: dit kunnen we verwachten van Spanje - Frankrijk

Dinsdagavond staat de kraker tussen Spanje en Frankrijk, halve finale op het EK in Duitsland, op het programma. De beide Europese grootmachten zijn op verschillende manieren bij de laatste vier terechtgekomen en zullen deze belangrijke wedstrijd ook anders benaderen. Een vooruitblik.

Spanje is het land dat tot dusver de meeste indruk heeft gemaakt van alle landen die nog op het toernooi actief zijn. Waar Engeland en Frankrijk meer dan eens stroperig speelden en niet vooruit te branden leken, en Nederland zich blameerde tegen Oostenrijk, won Spanje vrij overtuigend al zijn wedstrijden. Doelcijfers: elf voor, twee tegen, oftewel aanvallende kracht en defensieve zekerheid in één. En dan te bedenken dat de spelers van bondscoach Luis de la Fuente ook meer rust hebben gekregen: in de derde groepswedstrijd tegen Albanië, waarbij Spanje al geplaatst was, wisselde de coach zijn hele elftal. De blikvangers in het elftal zijn toch wel Lamine Yamal, Nico Williams, Fabian Ruiz en Rodri. De eerste twee namen draaien verdedigers helemaal dol, Ruiz is uiterst effectief met twee doelpunten en twee assists, terwijl Rodri het tempo bepaalt en het slot op de deur is. Het team zit, kort gezegd, goed in elkaar.

Bij Frankrijk zien we toch een andere weg naar de halve finale. De ploeg van Didier Deschamps speelde op dit toernooi al drie keer gelijk (Nederland, Polen en Portugal) en won de andere twee wedstrijden met het kleinst mogelijke verschil (1-0). Het resultaat staat voorop bij de Fransen, niet de uitvoering. Dat is al langer het geval onder Deschamps, die in 2018 zo het WK won. De doelcijfers zijn dan ook flink anders dan bij Spanje: drie doelpunten gemaakt, één tegen in vijf wedstrijden. De kracht van het Franse elftal zit hem in de verdediging, zeker nu Kylian Mbappé (mogelijk door zijn blessure) geen schim is van zichzelf. De nieuwe superster van Real Madrid scoorde dit toernooi alleen nog maar van de strafschopstip. Met Mike Maignan, Dayot Upamecano, Jules Koundé, N'golo Kanté, Aurélien Tchouaméni en Edouardo Camavinga/Adrien Rabiot heeft Frankrijk veel defensieve zekerheid in het elftal. Dan mogen we Arsenal-verdediger William Saliba niet vergeten, die tijdens zijn eerste grote toernooi speelt alsof hij al jaren in de top meedraait. Het enige doelpunt dat de ploeg van Deschamps incasseerde, was een penalty van Robert Lewandowski, die de Pool bovendien opnieuw mocht nemen. Daartegenover staat dat de Fransen nog geen doelpunt uit open spel zelf hebben gemaakt.

Het lijkt dus dinsdagavond ook een clash te gaan worden van twee speelstijlen. Bij Spanje staat creativiteit en attractief voetbal voorop, terwijl Frankrijk vooral geen kansen wil weggeven. Williams stuit dan op de defensief sterke Koundé, terwijl Yamal zijn geluk mag beproeven in duel met Hernández. De verdediger van AC Milan biedt aanvallend gezien meer, maar kan verdedigend kwetsbaar zijn. Daar liggen dus kansen voor het zestienjarige talent van FC Barcelona. Er zijn eigenlijk twee wedstrijdscenario's mogelijk: ofwel de druk van de Spanjaarden wordt op een gegeven moment te groot, wat resulteert in een Spaans doelpunt, waardoor de Fransen moeten gaan laten zien dat ze ook echt kunnen voetballen. En dat is er dit toernooi nog niet echt uitgekomen. De andere kant van de medaille zou zijn dat alles lang potdicht blijft zitten vanwege de solide defensie van Les Bleus, waardoor een opleving, gelukkig momentje of penalties moet(en) gaan bepalen wie er naar de EK-finale mag.

Qua opstellingen kunnen we nog wel wat wijzigingen verwachten dinsdagavond. Zo zijn Dani Carvajal en halve Fransman Robin le Normand geschorst voor dit treffen, terwijl Pedri door Toni Kroos in de kwartfinale uit het toernooi werd geschopt. Dat betekent dus ook dat de verdediging van La furia roja er opeens heel anders uit gaat zien. Waarschijnlijk komen oudgedienden Jesús Navas (38) en Nacho Fernandez (34) in de ploeg, terwijl Dani Olmo de plek van Pedri overneemt. Bij Frankrijk wordt verwacht dat Antoine Griezmann vanaf de bank moet toekijken. Ousmane Dembélé, zelf actief voor FC Barcelona, zou dan voor gevaar kunnen zorgen vanaf de flank en buitenspeler Williams af kunnen stoppen. De kraker begint dinsdag om 21:00 uur.

Verwachte opstellingen:

Spanje

Unai Simón; Jesús Navas, Nacho Fernandez, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams.

Frankrijk

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; N'golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani; Kylian Mbappé.