Verweij ziet Oranje-international met 'vuur' spelen: 'Als dit in de groepsfase was gebeurd...'

Valentijn Driessen is niet te spreken over het optreden van het Nederlands elftal en met name in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap tegen Turkije. Simons behoorde in de achtste finale tegen Roemenië nog tot de uitblinkers bij Oranje, maar slaagde er zaterdagavond niet in zijn stempel te drukken. Volgens Driessen was de aanvallende middenvelder veel te slordig. Mike Verweij zag dat Simons in de eerste helft ook nog eens met ‘vuur’ speelde.

De Ajax-watcher van De Telegraaf doelt daarmee op een overtreding van Simons. Het talent van Paris Saint-Germain - hij speelde vorig seizoen op huurbasis voor RB Leipzig - stond boven op het onderbeen van een tegenstander. De scheidsrechter zat er bovenop, maar besloot Simons slechts geel te geven. Turkse media spreken na afloop van de kraker in de kwartfinales van een ‘schandaal’ en Verweij stelt dat Simons zeker niet mag klagen. “Ik heb wel het idee dat als dit in de groepsfase was gebeurd, dat ze misschien dan tóch de VAR hadden ingeschakeld of dat de VAR zichzelf had ingeschakeld, maar daar het toch te link was om dit in een knock-outfasewedstrijd te doen”, zo klinkt het in de podcast Kick-off.

Artikel gaat verder onder video

De VAR besloot dus niet in te grijpen. “Maar Xavi speelde echt met vuur, want als je ziet hoe hij zijn noppen zeg maar op dat been zette… Ik denk dat het niet heel gek was geweest als de VAR wél had ingegrepen en een rode kaart had gegeven”, aldus Verweij. De overtreding van Simons paste wel een beetje in de eerste helft van het Nederlands elftal en zeker die van de aanvallende middenvelder. Hij kwam een stuk minder in het spel voor dan een paar dagen eerder tegen Roemenië en eenmaal aan de bal, deed hij er veel te weinig mee. “Hij moet gewoon veel zuiniger zijn in balbezit. Dat was hij niet. Hij leed eigenlijk heel onnodig balverlies”, is Driessen kritisch op Simons.

Driessen zag dat zelfs passes over korte afstand niet bij een teamgenoot belandden. “Hij is dan weliswaar heel veel in beweging, maar op het moment dat je de bal krijgt, dán moet je wel de goede afspeelpunten zien te benutten en dat deed hij gewoon veel te weinig”, zegt Driessen, die zich zeker niet enkel kritisch uit richting Simons. “Ik moet wel zeggen dat het hele Nederlands elftal matig tot slecht speelde in de eerste helft, met uitzondering van die Verbruggen en De Vrij. Die vond ik wel goed. Maar voor de rest… Ook in de tweede helft tot die goal was het eigenlijk ook niks. Breien, breien, breien en geen enkele kans. Dat slappe schot van Memphis tussen de palen was het eerste wapenfeit.”

Oranje kreeg gelukkig op tijd alsnog de smaak te pakken. Stefan de Vrij knikte zijn ploeg uit een voorzet van Memphis Depay op 1-1 en niet veel later kwam het Nederlands elftal dankzij een eigen doelpunt zelfs op voorsprong. In de slotfase werd het nog even heel spannend, maar Koeman zag dat zijn spelers de voorsprong over de streep trokken, met als resultaat woensdag de halve finale tegen Engeland.

