Voormalig Man United-spits uit zorgen om Zirkzee: ‘Dat is een rode vlag voor mij’

Dwight Yorke snapt niet dat Manchester United aan de haal is gegaan met . De aanvaller, die tussen 1998 en 2022 actief was voor the Red Devils, benadrukt dat de spits niet eens basisspeler is bij Oranje.

“Kijk naar Joshua Zirkzee”, geeft Yorke aan in gesprek met Manchester Evening News wanneer hij de inkomende transfers van Manchester United bespreekt. “Hij had een goed seizoen met Bologna en wist belangrijk te zijn. Dan vraag je je af waarom hij geen basisplek heeft bij Nederland.” Zirkzee werd in eerste instantie niet eens opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor het Europees kampioenschap. Uiteindelijk mocht hij toch komen opdraven na verschillende blessures in de selectie. De spits kwam in Duitsland niet verder dan twee korte invalbeurten.

Het feit dat Zirkzee geen basisplaats heeft onder Koeman, baart Yorke zorgen. “Voor mij is dat een rode vlag, zeker wanneer United zo’n bedrag voor hem betaalt. De afgelopen jaren heeft de club te vaak middelmatige spelers gehaald in plaats van de crème de la crème die ze moeten halen. United zou de beste spelers van Nederland en ieder ander land moeten halen. Het feit dat ze niet meer in die positie zijn, baart me zorgen.”

“Ik zeg niet dat hij geen goede speler is”, gaat de voormalig voetballer verder. “Ik zeg niet dat hij de Premier League niet in vuur en vlam kan zetten, maar waarom staat hij niet in de basis bij Nederland? Is hij geweldig voor Bologna maar niet goed voor het nationale elftal? Betekent dit dat hij niet zo goed kan zijn voor United?”, vraagt hij zich hardop af. “We kunnen hem daar alleen op beoordelen aan het einde van het seizoen”, besluit Yorke enigszins terughoudend.

