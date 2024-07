Waanzinnig compliment voor Oranje-speler: ‘Er is geen discussie meer over zijn basisplaats’

Cody Gakpo stond dinsdagavond in de schijnwerpers na de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland, maar ook krijgt na afloop veel complimenten over zijn spel. De middenvelder van Oranje, die eerder nog te maken kreeg met veel kritiek, leek éindelijk zijn beste niveau te halen voor het Nederlands elftal.

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad besteedt in zijn analyse van de wedstrijd veel aandacht aan de spelmaker van Oranje. “Xavi Simons kan heerlijk voetballen. Niemand die dat betwist. Maar hij maakte het zichzelf zo moeilijk in Oranje door vaak oeverloos met de bal te lopen. Door met ingewikkelde oplossingen te komen op momenten dat simpel spelen vereist is”, begint de journalist in eerste instantie.

“Maar nu, tegen Roemenië, onder hoge druk, was hij de sleutel in het aanvalsspel. Het scharnierpunt”, zag Wijffels. “Zo spelend als vanavond is er geen discussie meer over zijn basisplaats. Aannemen, spelen, doorbewegen en weer opnieuw aanspeelbaar zijn; Simons gaf een masterclass positiekiezen”, gaat hij verder. Simons gaf overigens de assist bij Gakpo bij de 0-1, waardoor hij de de jongste Nederlander is met een assist als basisspeler in de knock-outfase van een EK.

“En oké, na rust werd hij soms wat slordiger, maar net wanneer je dan als kijker dacht: nu even bij de les blijven, draaide Simons zich ineens op links vrij tussen drie man, om vervolgens met een diagonale pass naar rechts te openen. 40 meter in één voetbeweging overbrugd. Dat maakt voetbal kijken leuk. En natuurlijk, ook realistisch blijven: het gebeurde in een wedstrijd waarin Nederland sowieso de ruimte kreeg op het middenveld. De Roemenen hielden het niet erg compact. Maar dan nog. ,,Simons was een van de beste spelers in het positie kiezen, petje af”, sluit Wijffels af.

