Mulder constateert ‘probleem’ bij Ajax: ‘Je hoort hem helemaal niet’

Youri Mulder heeft met verbazing gekeken naar in de eerste helft van de oefenwedstrijd tussen Ajax en Olympiakos. Er zijn geen supporters aanwezig op het sportcomplex van RKSV Driel, waardoor goed hoorbaar is wat er op het veld wordt gezegd. Volgens Mulder is de ervaren Kroaat opvallend stil.

“Jij zei net tegen mij dat je Sutalo helemaal niet hoort”, zegt Mulder bij Ziggo Sport in de rust van het duel tussen Ajax en Olympiakos tegen presentator Sam van Royen. “Je staat er met je neus bovenop en hoort alles als er geen publiek is. Farioli en de trainers hoor je wel.” De analisten constateren dat Sutalo opvallend stil is.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is natuurlijk een ervaren speler op internationaal gebied”, gaat Mulder verder. “Dan verwacht je daarvan dat hij het als centrale verdediger een beetje uitzet. Zeker met Dies Janse, waarvan je dat nog niet kunt verwachten, is er een centrum van Ajax dat weinig zegt. Het komt dan van Henderson, maar dat is dan in het Cockney Engels…” Volgens Mulder moet Sutalo als ervaren kracht juist wel gaan coachen van achteruit. “Dat zou wel eens een probleem voor Ajax kunnen zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.