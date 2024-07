Zeer moeilijke Feyenoord-kwestie: opvallende vergelijking met Ajax in 2013/14

Het is nog altijd niet bekend wie komend seizoen de eerste doelman van Feyenoord wordt. De felle strijd gaat tussen en en Brian Priske maakt pas op 10 augustus, als de Rotterdammers hun eerste wedstrijd van het seizoen spelen tegen Willem II, zijn ‘nummer één’ bekend. Freek Jansen ziet gelijkenissen met Ajax in seizoen 2013/14.

De journalist van Voetbal International was te gast in de uitzending van Voetbalpraat van ESPN. De keeperskwestie bij Feyenoord was onderwerp van gesprek. “Het is een concurrentiestrijd die je niet vaak meer ziet bij topclubs. Het doet mij een beetje denken aan tien jaar geleden, met Jasper Cillessen en Kenneth Vermeer bij Ajax”, begint Jansen, die doelt op de felle strijd onder de lat tussen de oud-doelmannen van Ajax.

“Dat het écht twee gelijkwaardige en goede keepers zijn, maar er één daarvan zwaar teleurgesteld achter gaat blijven”, gaat de journalist verder. Afgelopen zondag keepte Bijlow in de oefenwedstrijd tegen Benfica, maar dit wil niks zeggen. Ook de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen PSV heeft niks te maken met de definitieve keuze van trainer Priske.

Kees Kwakman denkt dat Wellenreuther uiteindelijk de eerste keus wordt onder de lat bij Feyenoord. “Ik denk dat ze Bijlow gaan verkopen. Dan wordt Wellenreuther eerste keeper. Ik vind het gek dat Wellenreuther drie weken geleden zijn contract verlengd en dan misschien tweede keeper wordt, terwijl hij dat niet wil”, zegt de analist.

