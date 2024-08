‘Ajax-supporters aangevallen in Polen’

Groepjes Ajax-supporters die zijn afgereisd naar Polen voor de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok zijn aangevallen door aanhangers van de Poolse tegenstander. Dat meldt Voetbal Ultras althans. Volgens het medium zijn de Ajacieden die in Bialystok aanwezig zijn door de club gewaarschuwd dat ze goed moeten uitkijken.

Ajax rekende vorige week na een zenuwslopende strafschoppenreeks af met Panathinaikos en plaatste zich zodoende voor de play-offs van de Europa League. De Amsterdammers zijn nog twee zeges verwijderd van het hoofdtoernooi. Ze hopen donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok een eerste stap te zetten. De ploeg van trainer Francesco Farioli wordt in Polen gesteund door enkele honderden Ajacieden, maar supporters daar ‘hebben het zwaar’.

Dat schrijft Voetbal Ultras donderdagmiddag op X althans. “Volgens bronnen zijn meerdere groepjes Ajacieden aangevallen door aanhangers van de Poolse club. Via de officiële clubapp van Ajax is aan de aanwezige supporters gecommuniceerd dat ze op hun hoede moeten zijn”, zo klinkt het. In dat bericht zegt Ajax dat het 'helaas meerdere berichten heeft ontvangen dat Ajax-supporters in Bialystok door lokale supporters gedwongen worden Ajax-shirts uit te trekken'. De Amsterdamse club adviseert de naar Polen afgereisde fans zich 'neutraal te kleden bij verblijf in het centrum'. Ajacieden in Bialystok konden donderdagmiddag tussen 11.00 en 15.00 uur hun tickets omwisselen bij de stadionkassa van Jagiellonia Bialystok.

De eerste ontmoeting tussen de regerend kampioen van Polen en de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland begint om 20.45 uur. Volgende week donderdag is de return in Amsterdam.

Breaking: Ajax-supporters hebben het zwaar in Polen. Volgens bronnen zijn meerdere groepjes Ajacieden aangevallen door aanhangers van de Poolse club. Via de officiële clubapp van Ajax is aan de aanwezige supporters gecommuniceerd dat ze op hun hoede moeten zijn. pic.twitter.com/JbVkWuME7A — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) August 22, 2024

