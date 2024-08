Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli maakt opnieuw keuze tussen Brobbey en Akpom

Ajax-trainer Francesco Farioli kiest donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok voor grotendeels dezelfde namen als een week geleden tegen Panathinaikos. Dat verwacht clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International althans. begint na zijn basisplaats tegen NAC Breda in Polen mogelijk op de bank.

Farioli greep zowel het eerste competitieduel met sc Heerenveen als het bezoek aan NAC Breda aan om zijn opstelling flink op de schop te gooien. Waar hij in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen voor zes ‘nieuwe’ namen koos, wijzigde hij zijn basiself in Breda op liefst acht posities. Alleen Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jorrel Hato behielden drie dagen na de historische strafschoppenreeks tegen Panathinaikos hun basisplaats. Goodijk verwacht dat Farioli donderdagavond in de eerste wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok voor grotendeels dezelfde namen kiest als een week geleden.

“Pasveer zal keepen. Achterin verwacht ik eigenlijk niet teveel verrassingen, dus dan: Rensch, Sutalo, Baas en Hato. Het vaste viertal wat we in elk geval in de Europese wedstrijden gezien hebben en iets beter op elkaar ingespeeld is”, zo vertelt Goodijk op de website van Voetbal International. Farioli had in de uitwedstrijd tegen NAC nog basisplaatsen ingeruimd voor Anton Gaaei en Dies Janse. Gaaei had Ajax een paar dagen eerder nog naar de play-offs van de Europa League geschoten, maar was in Breda niet voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax de schlemiel. “Je merkte met Gaaei dat het af en toe wat miscommunicatie opleverde, dus ik verwacht dat Farioli op dat viertal teruggrijpt”, zegt Goodijk.

Waar in de achterhoede mogelijk dus de vertrouwde namen hun opwachting zullen maken, zal Farioli op het middenveld wel een puzzel moeten leggen. Hij kan in Polen geen beroep doen op Kian Fitz-Jim. De Amsterdammer verscheen in de voorgaande vier Europese wedstrijden telkens aan de aftrap. “Op het middenveld is het iets meer puzzelen. Fitz-Jim is er niet bij”, zegt Goodijk. Fitz-Jim raakte in Breda geblesseerd aan zijn schouder. “Hlynsson, zijn logische vervanger, is er ook niet bij. Hij heeft wat liesklachten. Op het middenveld moet er dus sowieso gewijzigd worden. Ik verwacht dat Henderson en Taylor sowieso zullen spelen. Dan gaat het een beetje om die derde positie. Daar zijn verschillende opties voor.”

Farioli heeft de optie om Steven Berghuis terug naar het middenveld te halen, maar Goodijk verwacht dat de sterkhouder ‘gewoon’ vanaf de rechterflank zal gaan spelen. De clubwatcher ziet zowel Sivert Mannsverk als Branco van den Boomen als serieuze opties om Fitz-Jim te vervangen. “Je kunt ook Mannsverk als nummer zes opstellen en dan Henderson iets meer naar voren schuiven. Maar je kunt ook zeggen: ik houd Henderson op 6 en zet Van den Boomen neer. Dat is dus nog wel even afwachten. Voorin denk ik dat Berghuis op rechts gaat starten, Akpom in de spits en links Carlos Forbs.” Brobbey lijkt dus opnieuw genoegen te moeten nemen met een reserverol, al had hij tegen NAC nog wel een basisplaats. “Ik denk omdat hij zondag is gestart, dat hij dan vandaag op de bank zal beginnen”, aldus Goodijk.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.

