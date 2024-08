‘Antony staat voor vertrek bij Manchester United en geldt als toptarget’

geldt als ‘toptarget’ voor Al-Nassr, zo weet FootballInsider dinsdagmiddag te melden. De steenrijke club uit Saudi-Arabië richt de pijlen op de aanvaller van Manchester United nadat een deal met Raphinha van FC Barcelona is mislukt.

Al-Nassr zou hun interesse inmiddels kenbaar hebben gemaakt bij Manchester United. De Engelse grootmacht nam Antony in 2022 voor een bedrag van rond de honderd miljoen euro over van Ajax, maar heeft nog allesbehalve waar voor hun geld gekregen. De club van Erik ten Hag verwacht dan ook verlies op de Braziliaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Antony is overbodig en mag onder één voorwaarde op huurbasis vertrekken bij Man United’

United zou ook niet onwelwillend tegenover een huurdeal staan, zo weet FootballInsider. Hoewel het contract van Antony nog doorloopt tot de zomer van 2027, zouden The Red Devils openstaan voor een transfer. Het geld dat United incasseert voor de Braziliaan zou geherinvesteerd kunnen worden in andere aanvallers.

LEES OOK: Zaakwaarnemer van Antony verklapt waar de aanvaller volgend seizoen speelt

Antony kwam afgelopen Premier League-seizoen 29 keer in actie, waarin hij slechts één keer trefzeker was. In alle competities was de Braziliaan elf keer trefzeker voor de Engelse grootmacht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Edwin van der Sar ziet de toekomst van Ajax met vertrouwen tegemoet.