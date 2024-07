‘Antony is overbodig en mag onder één voorwaarde op huurbasis vertrekken bij Man United’

mag op huurbasis vertrekken bij Manchester United, zo stelt het Britse ESPN op vrijdag. De Braziliaanse aanvaller maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar de Premier League, maar daar wist hij in twee seizoenen nog niet te overtuigen.

In de zomer van 2022 maakte de club van Erik ten Hag een gigantisch bedrag van bijna honderd miljoen euro over naar Ajax om Antony in te lijven. Wat volgde was gezien de transfersom teleurstellend. In 82 duels voor the Red Devils kwam de Braziliaan elf keer tot scoren en wist hij vijf assists te geven. Met name afgelopen seizoen lukte er weinig bij de vleugelspeler, met slechts één doelpunt in de Premier League.

Manchester United heeft inmiddels genoeg gezien en is tot de conclusie gekomen dat het Antony komend seizoen niet nodig heeft in de selectie. De clubleiding heeft daarop besloten om de voormalig Ajacied voor verhuur aan te bieden. Voorwaarde daaraan is wel dat de hurende club zijn salaris van 70.000 Britse ponden per week (omgerekend 83.000 euro) volledig overneemt.

Antony is overigens niet de enige Manchester United-speler die deze zomer mag vertrekken. Volgens ESPN staan namelijk ook Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Christian Eriksen en Casemiro in de etalage. Eerder werd ook al afscheid genomen van Raphaël Varane, Anthony Martial, Mason Greenwood, Willy Kambwala, Álvaro Fernández en Donny van de Beek.

